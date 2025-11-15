Cultura

Terzo appuntamento con “Il lato nascosto della musica”

Lunedì 17 novembre alle ore 17.00 al Polo Le Clarisse prosegue la rassegna promossa in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto

Grosseto: Prosegue il viaggio alla scoperta delle dimensioni più profonde e meno esplorate dell’arte musicale con la rassegna “Il lato nascosto della musica”, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. Lunedì 17 novembre alle ore 17.00 il Polo Le Clarisse ospiterà il terzo appuntamento. L’ingresso è libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

Protagonista dell’incontro sarà il soprano Debora Beronesi, accompagnata dal tenore Bruno Talocco e dalla pianista Mirella Vinciguerra, con una conferenza dal titolo “La magia del canto”. Un percorso affascinante che guiderà il pubblico alla scoperta del rapporto tra voce, anima e vibrazione, rivelando come il canto possa diventare strumento di espressione profonda e di connessione interiore.

L’incontro sarà arricchito da esibizioni dal vivo che renderanno l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente, offrendo ai presenti l’opportunità di ascoltare e osservare direttamente la forza comunicativa della voce e il suo impatto emotivo.