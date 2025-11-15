Recondite Armonie. alla Chiesa di San Francesco (Grosseto) andrà in scena “Solisti & Orchestra” con giovani musicisti Orchestra Città di Grosseto

Grosseto: Domenica 16 Novembre ore 17.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco (Grosseto) andrà in scena “Solisti & Orchestra” con i giovani musicisti di Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretti dal M° Massimo Merone. Solisti alcuni brillanti talenti già vincitori, nonostante la giovane età, di numerosi concorsi musicali internazionali provenienti dai conservatori italiani ed esteri che si sono distinti nel corso degli ultimi progetti di Recondite Armonie: i pianisti Josip Nikola Garic, Dan Blank, Naomi Blank, Pietro Mendicino, il chitarrista Niccolò Coverini, la violinista Margot Moroni, il clarinettista Marco Marocco e la flautista Maria Marocco.
Il programma di sala
Bach: Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra BWV 1056 (I Tempo)
Bach: Concerto in la minore per violino e orchestra BWV 1041 (I Tempo)
Giuliani: Concerto op.30 per chitarra e orchestra (I tempo)
Chopin: Concerto n.1 op. 11 per pianoforte e orchestra (II Tempo)
Vivaldi: Concerto op.10 n.3 per flauto e orchestra "Il Gardellino"
Mendelssohn: Concerto n. 1 op. 25 per pianoforte e orchestra (I Tempo)
Danzi: Concert Piece n.2 per clarinetto e archi
Mozart: Concerto n. 20 K466 per pianoforte e orchestra
Vivace Orchestra Giovanile Città di Grosseto
Direttore M° Massimo Merone
Presenta Carlo Sestini
Biglietti 15 euro intero/10 euro ridotto per under 18 e soci ass. cult. Recondite Armonie
INFO & PRENOTAZIONI - 3206812722
info.reconditearmonie@gmail.com
Dopo il concerto, nel chiostro del San Francesco sarà allestito un ricco buffet a cura di Speroni Eventi in collaborazione con cantina I Vini di Maremma, Caseificio Il Fiorino, sezione Soci Coop