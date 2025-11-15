A Sarteano un concerto-racconto dedicato a Pietro Leopoldo e alla sua epoca

A Sarteano proseguono le celebrazioni in nome di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana. Il prossimo e ultimo appuntamento sarà sabato 22 novembre, alle ore 21:00, presso il Teatro degli Arrischianti, con “Armonie per il Granduca”.

Sarteano: Sarteano celebra la figura di Pietro Leopoldo di Lorena con “Armonie per il Granduca”, un concerto-racconto in programma per sabato 22 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Comunale degli Arrischianti.

L’iniziativa propone un percorso che unisce musica e narrazione per offrire al pubblico un racconto sul sovrano protagonista di una significativa stagione di riforme nella Toscana del Settecento, donando anche un quadro vivido dell’atmosfera culturale e civile dell’epoca. L’esecuzione musicale sarà affidata all’Ensemble Guido Monaco, composto da Simone Ferrini e Barbara Cenni (trombe), Filippo Zambelli (corno) e Duccio Nocchi (trombone), con un repertorio che comprende brani di Mozart, Moneta, Linley, Gluck e altri autori coevi.

La parte narrativa sarà curata da Maria Pina Ruiu e Gabriele Valentini, che accompagneranno l’ascolto attraverso testi di Altero Frigerio, proponendo un racconto strutturato tra storia, arte e testimonianze culturali del periodo granducale.

“Un’occasione unica per unire la bellezza della musica alla storia della nostra Regione e alla figura di Pietro Leopoldo e per rafforzare l'identità del nostro territorio e renderla accessibile alle nuove generazioni. Grazie alla nostra banda, capace sempre di stupire e alla Regione, che attraverso questo sostegno, si conferma un partner essenziale per la vitalità culturale e la memoria storica delle nostre comunità.” è il commento di Flavia Rossi, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Sarteano.

Il concerto rappresenta il quarto e ultimo appuntamento promosso dalla Società Filarmonica di Sarteano, con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito delle Celebrazioni di Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana.

L’iniziativa è a ingresso libero, per info: 338 3597848 (Cristina)



