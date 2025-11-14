Cinema in mediateca: con Clorofilla si va in Sardegna

Grosseto: Proseguono le proiezioni alla Mediateca Digitale della Maremma (Chiasso delle Monache 9/11 a Grosseto) con i documentari del Clorofilla film festival. Domani 15 novembre doppio appuntamento che porterà gli spettatori in Sardegna.

Alle 17 è in programma “Fuori dal mondo – Vivere all’Asinara” (foto cover) di Stefano Pasetto. Il documentario racconta uno degli ultimi residenti sull’isola dell’Asinara: uno scultore di tronchi incastrati sugli scogli. Enrico Mereu, un artista di scelte radicali, non abbatterebbe mai un albero e ha imparato dai detenuti a fare a meno del superfluo, conduce una lotta quotidiana in difesa dell’integrità dell’isola affinché resti ancora e per sempre un parco naturale.

A seguire, dopo una pausa di un’ora, alle 19.30 lo schermo della Mediateca ospita “Nella colonia penale” (foto 1) di Gaetano Crivaro, Alberto Diana, Ferruccio Goia, Silvia Perra, premiato al festival di Locarno e presentato a importanti manifestazioni cinematografiche come Bellaria Film Festival e Ischia Film Festival. Un documentario che osserva ed entra nella vita dei detenuti in Sardegna, dove, nascoste in luoghi quasi inaccessibili, esistono ancora oggi tre delle ultime colonie penali attive in Europa. A Isili, Mamone e Is Arenas, i detenuti scontano la pena dividendo il loro tempo ta le mura della cella e il lavoro: coltivano la terra, allevano animali da pascolo, svolgono compiti di manutenzione della stessa struttura in cui sono rinchiusi.

“Nella colonia penale” è un documentario che si immerge in uno spazio di eccezione: un regime carcerario retaggio del passato, sul punto di scomparire, lontano dalla nostra società, ma di cui è allo stesso tempo una diretta emanazione.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente APS con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, CAI Grosseto, Arci, QB. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell'Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.

Ingresso con tessera Kansassiti (si può fare direttamente sul posto, ha il costo di 5 euro e vale per tutte le attività fino a dicembre 2025). Info: cinema@festambiente.it



Mediateca Digitale della Maremma

Chiasso delle Monache, 9/11 - Grosseto



