Buona la prima per “C’e’ un posto nel Mondo” di Francesco Falaschi

Il film di Falaschi prosegue all’Aurelia antica e domani, sabato 15 novembre, il regista sara’ a Orbetello

Grosseto: Buona la prima per “C’è un posto nel mondo”, il film di Francesco Falaschi che è uscito ieri (13 novembre) nelle sale. Alle due proiezioni serali all’Aurelia Antica, il regista, lo sceneggiatore Alessio Brizzi e l’attore Luigi Fedele hanno salutato e risposto alle domande del pubblico che ha dimostrato di apprezzare il lavoro realizzato interamente sul Monte Amiata grazie alla disponibilità dei comuni di Santa Fiora, Castel del Piano e Arcidosso, distribuito da Garden Film con il contributo di WeMay srl e della Cooperativa di comunità il Borgo di Montelaterone.

Il film, diviso in tre episodi, si interroga su un sentimento comune a chi vive nelle aree cosiddette marginali tra la voglia di partire, il desiderio di restare e la volontà di tornare. In questo angolo dell’Italia interna, lontano dai riflettori delle grandi città, tre persone si trovano ad affrontare scelte che possono cambiare le loro vite.

“C’è un posto nel mondo” prosegue in questi giorni sia all’Aurelia Antica che al Supercinema di Orbetello dove domani, sabato 15 novembre, alle 17 saranno in sala Falaschi, Brizzi, Fedele e il produttore Francesco Bruschettini.



