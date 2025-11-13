L’Associazione “Paesaggi Culturali” presenta il libro “Inclusa – Come essere normali in un mondo esclusivo”

Doppio appuntamento alla scuola di Roccastrada e al centro civico di Roccatederighi

Roccastrada: Doppio appuntamento con l’Associazione “Paesaggi culturali” nella giornata di venerdì 14 novembre con la presentazione del libro “Inclusa – Come essere normali in un mondo esclusivo” di Susanna Benigni e Sara Zaganelli. Alle 10.30 la presentazione avverrà ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Roccastrada e nel pomeriggio al Centro Civico di Roccatederighi. Sarà presente la coautrice del libro Sara Zaganelli.

Sara Zaganelli ha 23 anni e vive in piccolo paese della provincia di Arezzo San Giovanni Valdarno. Ad un anno gli viene diagnosticata l'Atrofia Muscolare Spinale di tipo due, più comunemente chiamata SMA, una malattia neurodegenerativa che colpisce i muscoli e limita progressivamente i movimenti.

Ciò nonostante, ama la vita e la vive al massimo delle proprie possibilità.

È laureata in Scienze della Formazione e dell'Educazione .

Sara, protagonista di questa storia vera, è molto più di una ragazza coraggiosa: è un simbolo di resilienza, determinazione e amore per la vita.

La sua condizione che la costringe a vivere in simbiosi con la sua inseparabile " Nina " una piccola macchina che le consente la mobilità, non le ha impedito di inseguire i suoi sogni.

E tra questi sogni uno dei più audaci è stato partire per Madrid e affrontare un'esperienza di vita lontana dalla protezione della sua affettuosa famiglia.

"Inclusa " non è solo una testimonianza è un invito. Un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere la forza straordinaria che risiede in ciascuno di noi, anche nei momenti più bui. E' un invito a riflettere sulla vera inclusione, quella che non si limita a tollerare le differenze ma che le celebra e le accoglie come parte integrante della nostra umanità.

Alla fine della presentazione sarà possibile acquistare il libro per il quale, per volontà dell'autrice, parte del ricavato della vendita di ogni singola copia sarà devoluta all'associazione Famiglie SMA APS ETS.



