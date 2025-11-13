Cultura

I nuovi murales di Dario Vella nel parcheggio della Chiesa: arte e identità si incontrano a Monterotondo Marittimo

Monterotondo Marittimo: Il paese si arricchisce di una nuova opera d’arte urbana firmata dall’artista toscano Dario Vella: il Comune ha voluto valorizzare il parcheggio della Chiesa con una serie di murales attraverso i quali l’artista racconta il legame profondo tra l’uomo e il territorio.

Il progetto nasce dall’idea di creare un percorso visivo che accompagni il visitatore: dieci tavole, integrate da altre due opere in corso di realizzazione, introducono alla salita che porta verso il centro del paese.

“È un progetto che unisce arte e identità, bellezza e partecipazione – commenta il sindaco Giacomo Terminee che arricchisce il volto del nostro paese. Ringraziamo Dario Vella per la sensibilità con cui ha saputo interpretare lo spirito di Monterotondo Marittimo, inserendo le sue opere nel paesaggio urbano".

I nuovi murales sostituiscono le opere precedenti, ormai sbiadite dal tempo, realizzate da Vella circa dieci anni fa, su incarico del sindaco di allora Giannetti, e dedicate al mondo del lavoro.

Questa nuova serie propone una riflessione più ampia sull’identità umana e collettiva, sulla capacità di costruire comunità partendo dal rispetto per la terra e per le sue energie. “Ho scelto di concentrarmi sull’uomo nel suo rapporto virtuoso con le risorse del territorio. – spiega Dario Vella - Ogni tavola contiene parole e immagini che raccontano questo legame che a Monterotondo Marittimo è particolarmente profondo, nel rapporto con la terra, con la natura e le sue risorse a partire da quella geotermica, con le radici.”

Dario Vella, nato a Piombino nel 1979, risiede a Follonica. Inizia la sua carriera negli anni ’90 con la street art e il writing. Negli anni sviluppa un linguaggio personale che fonde tecniche tradizionali e contemporanee, ispirato tanto alla Pop Art quanto ai maestri figurativi del passato. Ha esposto in diverse gallerie d’arte e case d’asta nazionali e internazionali, e oggi si dedica a progetti di riqualificazione urbana, intervenendo su superfici degradate con opere che trasformano i luoghi e restituiscono significato agli spazi pubblici.