"Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": in proiezione DUSE per la regia di Pietro Marcello

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra" è in programmazione per oggi alle 19:00 "DUSE", per la regia di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi.
La vita e il mito di Eleonora Duse, la “Divina” del teatro italiano, concentrandosi sugli ultimi anni della sua carriera e della sua esistenza.
