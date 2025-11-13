Arcidosso: Autunno a Teatro 2025 prosegue con Vado per vedove del Teatraccio di Grosseto

Arcidosso: Prosegue la rassegna Autunno a Teatro 2025 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con un nuovo appuntamento all’insegna del teatro brillante. Sabato 15 novembre, alle ore 21.15, sarà la volta del Teatraccio di Grosseto con la commedia Vado per vedove di G. Marotta e B. Randone, per la regia di Claudio Matta.

Dopo il successo de La Locandiera di Carlo Goldoni, messa in scena dal Teatro Studio Agorà APS, la rassegna torna a ospitare una delle compagnie più affezionate al palcoscenico arciossino. Il Teatraccio di Grosseto, composto da interpreti di origine campana e attivo da oltre venticinque anni, porta avanti con passione e continuità la tradizione della commedia napoletana, riscuotendo consensi e riconoscimenti in tutta Italia.

Vado per vedove è una commedia brillante resa celebre negli anni Sessanta da Nino Taranto, Luisa Conte e Carlo Taranto.

Tra ironia e satira sociale, racconta le disavventure del protagonista Eduardo Palumbo, un uomo di mezza età che, grazie al suo fascino, riesce a circuire giovani e inesperte vedove, fino a quando non incontra qualcuna meno sprovveduta del previsto.

Un intreccio comico e irresistibile, ricco di equivoci, ritmo e umanità, che restituisce tutta la vivacità della migliore tradizione partenopea e della cosiddetta arte di arrangiarsi.

Una serata all’insegna del buonumore e della leggerezza, con l’inconfondibile energia della compagnia maremmana.

Biglietti

Intero: € 12,00

Ridotto: € 8,00 (minorenni e studenti scuole superiori)

Abbonamento (5 spettacoli): € 50,00

Prenotazioni consigliate: 347 9081631 (Irene)

La biglietteria sarà aperta dalle ore 21.00 nei giorni di spettacolo.

La rassegna Autunno a Teatro 2025 è organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso e dalla Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte, con la collaborazione della Pro Loco di Arcidosso.



