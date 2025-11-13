Ad Orbetello nasce un Salotto letterario con l'invito di Graziella Pesenti

Orbetello: Martedì pomeriggio scorso all'ora del tè nelle accoglienti sale del Paragrano di in piazza del Plebiscito si è svolto il primo incontro di 12 donne titolate e un “marinaio” del "Salotto letterario di Orbetello", organizzato dalla nota artista fotografa e scrittrice Graziella Pesenti con la sua stupenda missiva d'invito che si riporta quasi integralmente: "Lettera a chi ha dimenticato la bellezza della vita. Vi scrivo perché sento che qualcosa di prezioso ci sta sfuggendo tra le dita. Viviamo in un tempo in cui anche i più giovani hanno paura del futuro. Ma invece di parlarne, si rifugiano nei social, nei messaggi, nei video. Le parole non si dicono più, si digitano. Le emozioni non si condividono più, si filtrano. E così, piano piano, stiamo perdendo il senso del contatto. Un abbraccio, una stretta di mano, una discussione accesa ma sincera… dove sono finiti? La bellezza dell’amicizia, del confronto, del guardarsi negli occhi, si sta dissolvendo in un mare di notifiche, di superficialità, distacco, egoismo. Mi fa male vedere l’anima fermarsi, come se non avesse più spazio per respirare. Come se la vita non fosse più un dono, ma un peso da scrollare via."

Grazie al titolare del Paragrano Armiglio e alla sua gentile collaboratrice Rachele e “mari calmi e venti favorevoli” al Salotto letterario di Orbetello da parte di Artemare Club!