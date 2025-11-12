Cultura, Rossi (FdI): “Da Mic 61.900 euro per Museo di Massa Marittima”

“Segno concreto dell’attenzione del governo Meloni e del ministro Giuli verso territori e piccoli presìdi culturali”

Grosseto: “E’ un importante riconoscimento per la nostra terra e per la tutta la Maremma la destinazione da parte del ministero della Cultura, di quasi 62 Mila euro al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, nell’ambito del Fondo nazionale per il funzionamento dei piccoli musei. Un contributo che conferma la grande attenzione del governo Meloni e del ministro Alessandro Giuli per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e per quei luoghi che custodiscono l’identità e la memoria delle nostre comunità”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente della Camera, commentando l’assegnazione dei fondi del Mic per l’anno 2025.

“Rafforzare la rete dei piccoli musei – prosegue Rossi – significa investire nelle radici culturali del Paese e promuovere una cultura realmente accessibile e partecipata. Ringrazio il ministro Giuli per la sensibilità dimostrata e per aver compreso il valore dei musei locali, autentici presìdi di conoscenza e coesione sociale. Il contributo al museo di Massa Marittima ne è la prova concreta”.

“Queste risorse permetteranno di migliorare la fruizione, l’accoglienza e la comunicazione del museo, contribuendo a valorizzare uno dei poli culturali più importanti della nostra provincia. Un segnale di attenzione che conferma ancora una volta come il governo Meloni stia lavorando per una cultura che unisce, valorizza e fa crescere i territori”, conclude Fabrizio Rossi.