Al Cinema Stella " Tra natura e quota, Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane"

Proiezione speciale in collaborazione con il CAI Grosseto al Cinema Stella del documentario “Tra natura e quota.

Grosseto: Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane” di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon con protagonista Giovanni, storico membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Solo domani, giovedì 13 novembre alle 21.15, lo schermo della sala di via Mameli, propone il documentario presentato al Trento Film Festival e farà riflettere sul mondo montano in evoluzione, per effetto dell’antropizzazione o dell’innalzamento delle temperature e per capire che per frequentarlo è necessario aggiornare le proprie conoscenze e magari anche le proprie attrezzature. I registi per parlare di questi temi hanno pensato di coinvolgere una persona che più di altre poteva portare questi temi ad un vasto pubblico con ironia e spensieratezza: Giovanni Storti.

In un viaggio virtuale con i propri followers per percorrere la via ferrata più antica d’Italia, l’attore ci porta sulle Alpi Apuane, tra biodiversità e sicurezza in montagna. Un’occasione per scoprire con ironia un territorio selvaggio e riflettere sui problemi che ne minacciano la conservazione. Realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano, il documentario vuole offrire uno strumento che, con il giusto equilibrio fra leggerezza e profondità, aiuti il pubblico a riscoprire la magia della biodiversità nelle nostre montagne, ma anche a prendere consapevolezza del delicato tema della sicurezza in montagna soprattutto in questo momento di grande mutamento per il territorio.

Insieme a lui in questo percorso si alterneranno Alessio Piccioli, presidente della SOSEC del CAI, un punto di riferimento per quanto riguarda i sentieri, Andrea Ribolini, dottore forestale e guida ambientale escursionistica che con Elena Alberti, biologa, guidano Giovanni lungo le suggestioni dell’Orto Botanico “Pellegrini Ansaldi”. Poi ancora Gionata Landi, guida alpina, Alberto Grossi, esperto conoscitore delle Alpi Apuane e infine Veronica Pierotti, presidente della sezione CAI di Forte dei Marmi.

Negli altri orari e giorni il film in programma è “I colori del tempo” di Cédric Klapisch.

Ingresso 7 euro – 6 euro per i soci