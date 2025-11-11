Maramad. Voci della provincia. Secondo appuntamento con il seminario dedicato a Francesco Chioccon

Grosseto: La Fondazione Luciano Bianciardi è lieta di annunciare il secondo incontro del ciclo di seminari Maramad. Voci della provincia, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra. Dopo aver approfondito la figura di Antonio Meocci, il ciclo prosegue venerdì 14 novembre alle ore 17:30, presso la Biblioteca Chelliana, con un seminario dedicato a Francesco Chioccon (1922-2004), avvocato, organizzatore culturale e fondatore dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (ISGREC).





Il seminario sarà l’occasione per ripercorrere il contributo di Chioccon alla vita politica, culturale e civile della provincia, con particolare attenzione al suo ruolo nella promozione della memoria della Resistenza e nella formazione di una comunità intellettuale locale, illustrando anche i materiali conservati nel suo archivio personale. L’iniziativa si inserisce e dialoga con il più ampio progetto “La scoperta della provincia”, avviato nel 2023 e finanziato da Regione Toscana, Università di Firenze e Università di Siena. Nell’ambito di questo progetto si è già tenuto un primo convegno nel dicembre 2024, mentre un secondo convegno è previsto per dicembre 2025. I seminari riprenderanno ad anno nuovo dopo le festività natalizie con l’approfondimento su Marcello Morante e a seguire altre personalità significative del panorama grossetano, come Aladino Vitali, Giuseppe Guerrini, Aldo Mazzolai, Mario Terrosi, Aldo Busatti e Giuseppe Stammati.

Questi incontri sulla storia della provincia hanno l’obiettivo di illuminare alcune esperienze, figure e contesti che hanno animato la cultura e la politica della nostra città e sono stati organizzati da Michele Gandolfi, Federico Masci e Riccardo Innocenti della Fondazione Luciano Bianciardi e Stefano Campagna dell’Isgrec. La collaborazione con l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) e la partecipazione della Mediateca digitale della Maremma e della Società Dante Alighieri, ha garantito la possibilità di accedere a fonti visive e documentarie in parte inedite o comunque osservate da nuove prospettive.



