L’aperitivo letterario al Polo Clarisse con “Fiamme sulla laguna”

Giovedì 13 novembre, ore 18.30 al Polo culturale Le Clarisse torna l’appuntamento con la letteratura

Grosseto: Nuovo appuntamento con “L’aperitivo letterario” al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto. Giovedì 13 novembre alle 18.30 Fulvia Perillo presenterà “Fiamme sulla laguna”, la graphic novel di Gualtiero Della Monaca, Marco Cosentino e Carlo Rispoli, edito da Effigi.

Il volume riporta alla luce una pagina affascinante e poco conosciuta della storia maremmana: l’assedio di Orbetello del 1646, quando centocinquanta navi francesi tentarono di conquistare la roccaforte spagnola dello Stato dei Presidi. Una battaglia epica e dimenticata che rivive attraverso tavole dal grande impatto visivo e una narrazione capace di intrecciare verità storica e leggenda.

Fiamme sulla laguna è una graphic novel che unisce divulgazione e spettacolarità, pensata per chi ama il fumetto storico e le grandi storie illustrate.

L’incontro, ospitato dal Polo culturale Le Clarisse e organizzato in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni” sarà accompagnato da un aperitivo curato da Podere 414. L’ingresso (limitato a 50 persone) è tre euro, due euro ridotto.



