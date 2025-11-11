Corso di scrittura creativa per ragazzi alla Biblioteca della Ghisa, scadenza candidature 19 novembre

Follonica: Per il terzo anno consecutivo, la biblioteca della Ghisa di Follonica promuove un corso di scrittura, dedicato espressamente alle giovanissime penne. Le candidature vanno presentate entro il 19 novembre

Anche quest'anno la Biblioteca della Ghisa di Follonica organizza un corso di scrittura creativa per ragazzi dai 9 ai 14 anni

La novità è che quest’anno il corso raddoppia grazie alle numerose richieste arrivate in biblioteca già nella scorsa edizione. Saranno perciò ben due scrittori-formatori a lavorare insieme con ragazze e ragazzi nella realizzazione della nuova antologia di racconti: Paola Zannoner che ha già guidato le precedenti edizioni e realizzato due volumi della collana Generazione Z edito dalla fiorentina Edit Press e Simone Calderoni, autore di fantasy incontrato lo scorso aprile dagli studenti e apprezzatissimo anche per le sue doti didattiche.

Le date dei corsi saranno martedì 25 novembre, 2 e 16 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per partecipare è necessario inviare le candidature con un breve testo scritto in cui si spiega perché partecipare a questo progetto ed inviarlo a biblioteca@comune.follonica.gr.it entro il 19 novembre. Verranno formati due “team” di scrittrici e scrittori.

Il tema di questa edizione sarà la fiaba, su cui Paola Zannoner ha scritto un recente saggio edito da Laterza: Le fiabe non servono a niente, e che sarà l’argomento di un laboratorio per docenti e operatori il prossimo 19 novembre alle 16.45, in biblioteca. Si tratta di un tema che già nelle precedenti edizioni era sotteso da diversi racconti fantastici e allegorici e che anche Simone Calderoni predilige, sia come base di partenza dei viaggi fantastici e onirici della sua produzione, sia come storie da utilizzare nella didattica.

Il risultato del lavoro di invenzione e scrittura sarà il terzo volume della collana, pubblicato nei primi mesi del 2026 con la casa editrice fiorentina Edit Press nella collana “Generazione Z”, che sarà presentato in un’occasione speciale, una Festa del libro nel mese di aprile a cui parteciperà un ospite d’onore. Per il momento, il nome dell’ospite è segreto, ma dopo la partecipazione di Paolo Di Paolo nel 2024 e Simone Calderoni nel 2025, possiamo ben sperare in un personaggio di calibro che saprà trasmettere emozione e amore per la lettura a Follonica.



