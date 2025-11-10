“Viaggio in Italia”: la fotografia protagonista alla libreria QB con Monica Falconi

Terzo incontro del ciclo “La fotografia come atto di vedere consapevole”, dedicato al progetto di Luigi Ghirri e ai grandi maestri dell’immagine italiana.

Grosseto: Terzo appuntamento alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto con gli incontri dedicati alla fotografia (ingresso libero). Domani, martedì 11 novembre alle ore 17.30, Monica Falconi partirà questa volta da “Viaggio in Italia” la pubblicazione ideata da Luigi Ghirri (foto 1), un caposaldo della storia fotografica contemporanea che raccoglie foto di molti artisti. Le idee che lo guidarono alla sua uscita, nel 1984, sono il manifesto della scuola italiana di paesaggio.

Agli inizi degli anni Ottanta Luigi Ghirri raccolse intorno a sé un gruppo di venti fotografi che già dalla fine del decennio precedente sperimentavano modi non convenzionali di rappresentare la realtà e i cambiamenti sociali in atto un po’ ovunque nel Paese. Il confronto aveva poi dato vita alla mostra collettiva “Viaggio in Italia” e in seguito al libro.

Oltre ai lavori di Ghirri, Monica Falconi seguirà un percorso tra volti, paesaggi e memoria con i lavori di Letizia Battaglia, Ferdinando Scianna, Tony Gentile, Gianni Berengo Gardin e altri. Il quarto appuntamento con “La fotografia come atto di vedere consapevole” sarà il 25 novembre prossimo.



