“Autodifesa di Caino” di Camilleri: la Commissione Pari Opportunità porta in scena Giacomo Moscato

Mercoledì 19 novembre al Teatro Fonderia Leopolda, una riflessione sulla coscienza e la responsabilità. Ingresso gratuito.

Follonica: La Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica promuove lo spettacolo “Autodifesa di Caino”, di Andrea Camilleri, reading teatrale con Giacomo Moscato (voce recitante) e musiche dal vivo a cura di Paolo Mari (chitarra) e Giovanni Lanzini (clarinetto), in programma presso il Teatro Fonderia Leopolda il 19 novembre alle ore 21.

Un monologo potente e provocatorio che dà voce a Caino, simbolo universale della colpa, per indagare le zone più complesse della responsabilità individuale, della giustizia e della coscienza umana.

"Lo spettacolo 'Autodifesa di Caino' rappresenta un'occasione di alto valore culturale e civile per la nostra città – afferma l’assessore alle Pari Opportunità Azzurra Droghini - L'impegno per la promozione di queste tematiche non può limitarsi alle aule istituzionali, ma deve radicarsi nella comunità. Iniziative come questa ci ricordano che la lotta alle discriminazioni e alla violenza passa necessariamente attraverso la cultura e la sensibilizzazione di tutti i cittadini."

Lo spettacolo rientra tra le iniziative promosse dalla Commissione per sensibilizzare la cittadinanza ai temi dei diritti, della non violenza e dell’inclusione, attraverso il linguaggio coinvolgente del teatro.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.



