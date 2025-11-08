Nasce l’associazione culturale LiberaMente: «Uno spazio per costruire insieme il futuro della città»

Grande partecipazione alla presentazione del nuovo progetto civico e culturale: dialogo, inclusione e impegno collettivo al centro. Tre i temi cardine: resilienza climatica, diritto all’abitare e lavoro dignitoso.

Follonica: È stata presentata questa mattina a Follonica l’associazione culturale LiberaMente, un nuovo progetto nato dal desiderio di creare in città uno spazio di incontro, dialogo e costruzione condivisa di idee e proposte legate al territorio. La partecipazione è stata straordinaria: oltre cinquanta persone hanno preso parte all’iniziativa, un numero così alto che non è stato possibile accoglierle tutte comodamente all’interno della sede. Un segnale forte e incoraggiante — di presenza attiva, concreta e propositiva — che conferma la volontà di tante e tanti di mettersi in gioco e contribuire alla vita della comunità.

Ad aprire l’incontro è stata Arianna, 22 anni, che ha sottolineato come LiberaMente aspiri a essere «uno spazio sicuro, in cui ciascuno possa esprimersi liberamente, senza sentirsi giudicato». Ha ricordato l’importanza di dare voce ai giovani: «Spesso si dice che sono il futuro, ma altrettanto spesso non esiste un luogo dove possano essere davvero ascoltati. Qui ho trovato un ambiente che accoglie e valorizza la voglia di fare, dove ognuno può dare il proprio contributo senza essere etichettato».

È intervenuto poi Antonio, che ha raccontato il proprio legame con la città: «Sono arrivato 12 anni fa e Follonica mi ha adottato. LiberaMente nasce anche per restituire ciò che la comunità ci dà ogni giorno». Ha indicato nell’ascolto il tratto distintivo del progetto: «Non un megafono per pochi, ma una piazza per tutti. Vogliamo che le persone si sentano parte attiva, non spettatrici: per questo la nostra associazione sarà sempre aperta».

Il tema della partecipazione è stato approfondito da Germano, che ha evidenziato il crescente distacco tra cittadini e cosa pubblica: «Molti desiderano contribuire, ma non sanno da dove cominciare. LiberaMente vuole colmare questo vuoto: offrire uno spazio condiviso per chi ha idee, proposte o anche solo il desiderio di informarsi e partecipare». Germano ha richiamato l’attenzione su temi spesso marginali nel dibattito pubblico, come il diritto all’abitare: «Non siamo qui per dare risposte semplici, ma per mettere domande sul tavolo e costruire insieme percorsi e soluzioni».

Daniela ha evidenziato la dimensione comunitaria del progetto: «Oggi c’è bisogno di condividere idee, esperienze, energie. LiberaMente è un luogo di incontro, discussione e azione. Qui ho trovato entusiasmo, voglia di collaborare e di costruire insieme».





Tre temi cardine

Durante la presentazione sono stati delineati i tre ambiti prioritari che orienteranno il lavoro dell’associazione:

Resilienza climatica, per rendere Follonica più attenta e preparata ai cambiamenti in corso.

Diritto all’abitare, oggi messo a rischio dall’aumento dei costi delle case e degli affitti, che colpisce soprattutto giovani e famiglie.

Lavoro dignitoso, elemento essenziale per costruire progetti di vita stabili, oltre la precarietà diffusa.

A chiudere gli interventi è stato Giacomo Manni, che ha richiamato il senso umano del progetto: «LiberaMente nasce come spazio per ritrovarsi: per tornare a parlarci, ad ascoltarci, a riconoscerci parte della stessa comunità. La cultura, per noi, è questo: creare relazioni, condividere esperienze, dare valore alle persone e alle loro storie».

Manni ha osservato come i tre temi cardine riguardino prima di tutto le persone: «Vogliamo una città dove nessuno sia costretto ad andarsene perché non trova una casa, un lavoro, un’opportunità. Il nostro obiettivo non è essere contro qualcuno, ma alimentare energie positive e costruire insieme risposte».

L’associazione culturale si propone dunque come uno spazio inclusivo e aperto, con l’obiettivo di contribuire al bene comune attraverso idee, impegno e partecipazione. Nei prossimi mesi LiberaMente organizzerà momenti di ascolto, incontri tematici e iniziative culturali, affrontando alcune delle principali sfide che riguardano la città, a partire dai bisogni delle persone.

"LiberaMente non nasce contro qualcosa, ma per costruire insieme".





