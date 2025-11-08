Libri, biblioteche e infanzia, la formazione di PRIME PAGINEaCOLORI con Fatatrac

Lunedì 10 novembre 2025, alle 17, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia nuovo incontro

Tarquinia: “Grandi storie per piccoli lettori” è il nuovo appuntamento formativo gratuito per educatori, bibliotecari, genitori, insegnanti e appassionati di libri per bambini del ricco programma autunnale di PRIME PAGINEaCOLORI, la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) L’incontro si terrà lunedì 10 novembre 2025, alle 17, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia (via Umberto I, 34).

Protagoniste saranno Maddalena Lucarelli, editor di Fatatrac, e Livia D’Avenia, bibliotecaria iscritta all’elenco Associazione Italiana Bilbioteche (AIB), che daranno vita a una conversazione dedicata al mondo dei libri e delle biblioteche per l’infanzia. La prima parte sarà dedicata al funzionamento di una biblioteca e alle molteplici possibilità di ricerca offerte dal suo sistema di catalogazione. Si parlerà di proposte di lettura, dei servizi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie e dei programmi di promozione della lettura attivi sul territorio. A seguire, verrà presentato il catalogo di Fatatrac, casa editrice specializzata in letteratura illustrata per l’infanzia, vincitrice del BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2025 come miglior editore europeo. Saranno illustrate le novità editoriali in uscita e, per concludere, si terrà una piccola attività laboratoriale dedicata alla realizzazione di un ottavino, l’unità di misura nella costruzione di un libro. Il progetto PRIME PAGINEaCOLORI nasce grazie a una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, Fatatrac, ICWA – Italian Children Writers Association, Leonardo, Alicenova, Oltre le Nuvole, Semi di Pace, la Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.



