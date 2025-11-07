La Maremma si racconta su Rai 1

La Maremma e le sue imprese saranno protagoniste su Rai 1 nella puntata di Linea Verde Start, in onda sabato 8 novembre alle ore 12.00, dedicata alle eccellenze del territorio grossetano: storie di mare, di terra e di mani artigiane.

Grosseto: Dopo le riprese realizzate a inizio ottobre, la puntata offrirà al grande pubblico televisivo un viaggio tra natura, sapori e saper fare, raccontando l’identità autentica della provincia di Grosseto e la qualità delle sue imprese.

In collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto, il programma — condotto dal giornalista Federico Quaranta — racconterà quattro realtà simbolo dell’ingegno e della tradizione produttiva maremmana:

I Pescatori di Orbetello (Orbetello) custodi di una lunga tradizione legata alla laguna e alla pesca sostenibile.

Distilleria Nannoni (Civitella Paganico) eccellenza dell’artigianato e della ricerca enologica, ambasciatrice della distillazione di qualità.

Olio Franci (Castel del Piano) realtà di spicco nella produzione olearia toscana, riconosciuta a livello internazionale.

Oro dello Zipe (Castiglione della Pescaia) azienda che trasforma il miele in un racconto di passione e rispetto per la natura.

“Siamo orgogliosi che la Maremma e le sue imprese possano raccontarsi su un palcoscenico nazionale come Linea Verde Start – dichiara Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – un’occasione importante per valorizzare il legame tra territorio, cultura e saper fare, e per mostrare come le nostre aziende siano vere protagoniste di innovazione e identità locale”.

Un appuntamento da non perdere per scoprire la forza, la creatività e la passione che rendono la Maremma una delle realtà più vive del panorama produttivo toscano.



