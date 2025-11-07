L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto con un omaggio a Haydn

Sabato 8 novembre nella Chiesa di San Francesco con la direzione di Amâncio Cabral

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto con un omaggio a Franz Joseph Haydn, il compositore considerato il “padre della sinfonia”, il precursore della forma musicale più importante in Europa. L'appuntamento è per sabato 8 novembre alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco e l'orchestra sarà diretta per l'occasione dal portoghese Amâncio Cabral. I biglietti sono in prevendita su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di tre fra le più celebri sinfonie di Haydn, la punta di diamante della produzione del compositore austriaco: la n. 85 in Si bemolle maggiore “La Regina”, la n. 87 in La maggiore e la n. 94 in Sol maggiore “La sorpresa”.

Il direttore d'orchestra Amâncio Cabral ha studiato al Conservatorio regionale di Ponta Delgada, alla Nuova Università di Lisbona e all'Academia nacional superior de orquestra. Ha studiato anche con António Anjos, Mark Gunderman, Dan Derry e Gerardo Ribeiro. È stato membro della Youth Symphony Orchestra e della Metropolitan Academic Orchestra, e collaborato con la Lisbon Metropolitan Orchestra e la Lisbon Sinfonietta Orchestra. Direttore musicale della Ponta Delgada Sinfonietta, ha diretto l'Orchestra teatrale internazionale di Leiria, la Banda militare delle Azzorre e l'Orchestra da camera della Guardia repubblicana nazionale. Dal 2002 è docente di violino e orchestra al Conservatorio regionale di Ponta Delgada. È co-fondatore e direttore musicale della Quadrivium Orchestra.

Nelle foto: il direttore d'orchestra portoghese Amâncio Cabral e l'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" nell'ultimo concerto







