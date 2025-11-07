BolsenArte, il “Cantico delle Creature” con il Giovanni Guidi Trio

Sabato 8 novembre, alle 21,15, al Piccolo Teatro Cavour il primo concerto gratuito dell’edizione 2025/2026 del festival

Bolsena: La nuova stagione del BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026, promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi, si aprirà sabato 8 novembre, alle 21,15, al Piccolo Teatro Cavour con il concerto gratuito del Giovanni Guidi Trio, che proporrà il “Cantico delle Creature”. Lo spettacolo trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia.

L’esibizione sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza. Giovanni Guidi è uno dei pianisti più apprezzati della nuova generazione jazz europea. Si è formato sotto la guida di maestri come Enrico Rava, con cui ha collaborato a lungo nei più importanti festival internazionali. La sua musica fonde tradizione, avanguardia e un’intensa ricerca espressiva, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. A condividere il palco con Guidi saranno due musicisti di grande talento e sensibilità artistica: Joe Rehmer al contrabbasso e Marco D'Orlando alla batteria. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.visitbolsena.it/eventi e sui canali ufficiali del Comune di Bolsena. Per informazioni è possibile chiamare lo 0761 799923 o 0761 795412.



