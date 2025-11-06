Passione Arte: Incontri sull’Arte di Marco Formaioni alla Libreria Qb

Primo incontro dedicato a John Cage e a seguire il djset di Rosaspina

Grosseto: Dopo gli incontri dedicati alla letteratura e alla fotografia, arrivano alla libreria QB (piazza Pacciardi, 1 Grosseto) gli incontri sull’arte. Da domani, venerdì 7 novembre alle 17.30, Marco Formaioni racconterà aneddoti e storie legate ad alcuni personaggi dell’arte contemporanea nel ciclo intitolato Passione arte. Cose mai viste e sentite. A seguire il djset di Rosaspina accompagnato da ottimi cocktail, vini, birre e le pinse del QB.

Gli incontri sull'arte iniziano con John Cage (foto cover), compositore, teorico della musica, artista e pensatore statunitense, considerato una delle figure più influenti dell’arte e della musica contemporanea del XX secolo. Nato a Los Angeles, studiò con Arnold Schönberg, ma presto si distaccò dalle regole della musica tonale e seriale, sviluppando un linguaggio completamente nuovo basato sul caso, sul silenzio e sull’ascolto del suono come fenomeno naturale.

La sua opera più celebre, 4’33” (1952), consiste in quattro minuti e trentatré secondi di silenzio in cui l’esecutore non suona nulla: l’“opera” diventa così l’insieme dei suoni ambientali percepiti dal pubblico. Questo gesto rivoluzionario aprì la strada a un nuovo modo di intendere la musica come esperienza percettiva e concettuale, avvicinando Cage ai movimenti dell’arte contemporanea come Dada, Fluxus e l’arte concettuale.

Cage collaborò con artisti visivi e coreografi come Merce Cunningham, Robert Rauschenberg e Jasper Johns, influenzando profondamente la danza, la performance art e l’installazione sonora.

Gli altri appuntamenti sono in programma il 21 novembre per parlare di Maurizio Cattelan e il 17 dicembre per conoscere Marina Abramovic.



