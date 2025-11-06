Cultura Luna e Saturno protagonisti al cielo di novembre: apertura straordinaria dell’Osservatorio di Grosseto 6 novembre 2025

Redazione

Venerdì sera, dalle 21:30 alle 23:00, osservazioni astronomiche dedicate alla “luna grande” e al pianeta degli anelli. Roselle: Venerdì sera il cielo di novembre offrirà uno spettacolo imperdibile: la “luna grande”, in una delle sue fasi più luminose e suggestive, sarà protagonista insieme a Saturno, il maestoso pianeta degli anelli. Per l’occasione, l’Osservatorio astronomico di Grosseto aprirà al pubblico (meteo permettendo) dalle ore 21:30 alle 23:00, offrendo la possibilità di ammirare da vicino, attraverso i telescopi, i dettagli affascinanti della superficie lunare e l’inconfondibile profilo di Saturno. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Maremmana Studi Astronomici (AMSA) e rappresenta un’occasione unica per scoprire il cielo autunnale guidati dagli esperti dell’osservatorio. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo a amsa.grosseto@gmail.com Un appuntamento per grandi e piccoli, tra scienza, curiosità e meraviglia sotto le stelle. https://www.amsagrosseto.com/

