Luna e Saturno protagonisti al cielo di novembre: apertura straordinaria dell’Osservatorio di Grosseto

Venerdì sera, dalle 21:30 alle 23:00, osservazioni astronomiche dedicate alla “luna grande” e al pianeta degli anelli.
Roselle: Venerdì sera il cielo di novembre offrirà uno spettacolo imperdibile: la “luna grande”, in una delle sue fasi più luminose e suggestive, sarà protagonista insieme a Saturno, il maestoso pianeta degli anelli.
Per l’occasione, l’Osservatorio astronomico di Grosseto aprirà al pubblico (meteo permettendo) dalle ore 21:30 alle 23:00, offrendo la possibilità di ammirare da vicino, attraverso i telescopi, i dettagli affascinanti della superficie lunare e l’inconfondibile profilo di Saturno.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Maremmana Studi Astronomici (AMSA) e rappresenta un’occasione unica per scoprire il cielo autunnale guidati dagli esperti dell’osservatorio.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo a amsa.grosseto@gmail.com
Un appuntamento per grandi e piccoli, tra scienza, curiosità e meraviglia sotto le stelle.