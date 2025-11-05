Tutta la magia dei Beatles ai “Concerti del Granduca” con Francesco Tizianel

Domenica 9 novembre alla Sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto, il virtuoso della chitarra a sette corde farà rivivere i capolavori dei Fab Four con il suo emozionante spettacolo Soul Beatles e la tecnica fingerstyle.

Grosseto: Dopo il grande successo riportato dal primo appuntamento dei Concerti del Granduca del 19 ottobre scorso, il Festival Music & Wine fa il bis con l’attesissimo concerto di domenica 9 novembre alle 17,30 quando sul palco della Sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto salirà Francesco Tizianel, uno dei chitarristi più importanti nel panorama internazionale della tecnica “fingerstyle”.

In partenza con la sua mitica chitarra elettrica a 7 corde per la prestigiosa Carnegie Hall di New York, l’artista fa tappa a Grosseto con il suo spettacolo “Soul Beatles”, un bellissimo omaggio alle più famose e oramai iconiche canzoni dei Beatles dove, attraverso personali arrangiamenti nello stile fingerstyle, Tizianel reinterpreterà alcuni capolavori registrati e pubblicati nel periodo della attività discografica e live del celebre quartetto di Liverpool. Proprio la tecnica usata dallo “one man band” pordenonese darà una veste nuova al repertorio proposto e il pubblico potrà godere dell’occasione unica di ascoltare tutto da una sola chitarra, catturato dall’inconfondibile suono che sorprenderà anche grazie all’esecuzione di leggendarie parti strumentali come l’assolo di trombino di Penny lane o il “piano/clavicembalo” di In my life, oltre alle parti cantate e suonate dai magici Fab Four. Canzoni come “Here Comes The Sun”, “Penny Lane”, “Michelle”, “Yesterday”, “Stawberry Fields Forever”, “In My Fife” e “Hey Jude”, solo per citarne alcune, rivivranno attraverso le corde della chitarra dell’artista, capace di alternare elettrizzanti momenti di tecnica formidabile ad altri di poesia pura “con la meravigliosa capacità di arrivare direttamente al cuore della musica e di rivelarlo al cuore degli ascoltatori” come ha detto di lui Tuck Andress del duo Tuck & Patti, i suoi primi produttori.

Diplomato con Lode e “Menzione speciale” presso l’accademia Lizard di Firenze, compositore e arrangiatore, nella sua attività estesa Francesco Tizianel dirige uno dei più prestigiosi Istituti musicali della provincia di Pordenone. Nella sua carriera si è esibito come solista nei più importanti festival di Italia ed Europa, fino ad arrivare (la prossima settimana) in uno dei più alti “templi mondiali della musica” quale è la Carnegie Hall di New York.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma su prenotazione (chiamare o inviare un Whatsapp al numero 333 9905662 degli Amici del Quartetto o scrivere una email all’indirizzo amiquart@gmail.com)

Anche per questo concerto, come oramai da tradizione, il festival propone al pubblico la simpatica “Cena con gli Artisti” presso il ristorante “La Limonaia” dell’hotel Granduca al prezzo speciale di 25 euro a persona (primo, secondo con contorno e dessert con bevande comprese). La cena va prenotata contestualmente alla prenotazione del concerto. L’ultimo appuntamento dei Concerti del Granduca è previsto infine per domenica 30 novembre e avrà come ospite il Duo formato da Flavio Maddonni al violino e da Antonino Maddonni alla chitarra con un gustoso viaggio musicale tra Genova, Napoli e Buenos Aires. Tutti i programmi completi degli spettacoli del Festival possono essere inoltre scaricati dal sito www.musicwinefestival.it



