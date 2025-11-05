Incontro di formazione sulla fiaba con Paola Zannoner alla Biblioteca della Ghisa

Mercoledì 19 novembre 2025, dalle 17 alle 19, un laboratorio dedicato agli insegnanti per riscoprire il valore educativo e senza tempo delle fiabe.a Ghisa dalle ore 17 alle ore 19

Follonica: La Biblioteca della Ghisa organizza, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 1 e 2, per il giorno mercoledì 19 novembre un incontro di formazione sulla fiaba dalle ore 17 alle ore 19, rivolto agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Molti genitori e molti insegnanti si chiedono: «a cosa servono oggi le fiabe? non riproducono ruoli superati? non tendono a modellare la realtà attraverso stereotipi?». Ci si immagina che nel mondo nuovo, dove la tecnologia domina il nostro immaginario, sia necessario ripensare totalmente anche il mondo fantastico in cui introduciamo i nostri bambini nei primi anni della loro vita.

Paola Zannoner, studiosa della fiaba, romanziera e formatrice nel campo della letteratura giovanile, prova a rispondere a queste domande, sfatando pregiudizi e luoghi comuni. Il ‘C’era una volta…’ è sempre stato per i bambini una molla dell’immaginazione che produce una mente aperta in tutte le direzioni del possibile. La fiaba è senza tempo e senza spazio, è astratta eppure molto concreta nella rappresentazione di emozioni profonde e inespresse, di sentimenti contrastanti, incarnati non da eroi ma da figure umane, semplici, spesso bambine e bambini che devono affrontare prove e avventure ignote.

E' previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione al corso.

La prenotazione è obbligatoria e fino a un massimo di 20 partecipanti. Telefonare allo 0566/59246.



