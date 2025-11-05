Cultura

Incontro di formazione sulla fiaba con Paola Zannoner alla Biblioteca della Ghisa

Mercoledì 19 novembre 2025, dalle 17 alle 19, un laboratorio dedicato agli insegnanti per riscoprire il valore educativo e senza tempo delle fiabe.a Ghisa dalle ore 17 alle ore 19

Follonica: La Biblioteca della Ghisa organizza, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 1 e 2, per il giorno mercoledì 19 novembre un incontro di formazione sulla fiaba dalle ore 17 alle ore 19, rivolto agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Molti genitori e molti insegnanti si chiedono: «a cosa servono oggi le fiabe? non riproducono ruoli superati? non tendono a modellare la realtà attraverso stereotipi?». Ci si immagina che nel mondo nuovo, dove la tecnologia domina il nostro immaginario, sia necessario ripensare totalmente anche il mondo fantastico in cui introduciamo i nostri bambini nei primi anni della loro vita.

Paola Zannoner, studiosa della fiaba, romanziera e formatrice nel campo della letteratura giovanile, prova a rispondere a queste domande, sfatando pregiudizi e luoghi comuni. Il ‘C’era una volta…’ è sempre stato per i bambini una molla dell’immaginazione che produce una mente aperta in tutte le direzioni del possibile. La fiaba è senza tempo e senza spazio, è astratta eppure molto concreta nella rappresentazione di emozioni profonde e inespresse, di sentimenti contrastanti, incarnati non da eroi ma da figure umane, semplici, spesso bambine e bambini che devono affrontare prove e avventure ignote.

E' previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione al corso.

La prenotazione è obbligatoria e fino a un massimo di 20 partecipanti. Telefonare allo 0566/59246.