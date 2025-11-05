Arcidosso: Autunno a Teatro 2025 prosegue con La Locandiera di Carlo Goldoni

Arcidosso: Prosegue la rassegna Autunno a Teatro 2025 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con un nuovo appuntamento all’insegna della grande tradizione teatrale italiana.

Sabato 8 novembre alle ore 21.15, sarà la volta de La Locandiera di Carlo Goldoni, messa in scena dalla compagnia Teatro Studio Agorà APS con l’adattamento e la regia di Maurizio Canovaro.

L’intramontabile commedia goldoniana, tra le più celebri e rappresentate del teatro italiano, torna sul palcoscenico con un cast corale composto da Francesca Palla, Alessandro Gianfaldone, Maurizio Canovaro, Michele Pineschi, Anselmo Nicolini, Giusy Mazza, Lidia Di Maria e Michele Perillo. La scenografia e i costumi sono curati da Donella Garfagnini, mentre il tecnico di scena è Giacomo Ferrari. Le illustrazioni che accompagnano la produzione sono firmate da Alexia Molino.

L’opera racconta le vicende di Mirandolina, l’arguta e indipendente locandiera che, con intelligenza e fascino, riesce a tenere testa ai suoi corteggiatori, rappresentando una figura femminile moderna e vivace, capace di mettere alla prova l’arroganza e i pregiudizi maschili. Un classico che continua a parlare al presente, in un allestimento brillante e attento ai ritmi della commedia goldoniana, tra ironia, leggerezza e riflessione sociale.

Biglietti: ntero: € 12,00 - Ridotto: € 8,00 (minorenni e studenti scuole superiori) - Abbonamento (5 spettacoli): € 50,00 -- Prenotazione consigliata: tel. 347 9081631 (Irene) - La biglietteria è aperta dalle ore 21.00 nei giorni di spettacolo. La rassegna Autunno a Teatro 2025 è organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso e dalla Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte, con la collaborazione della Pro Loco di Arcidosso.