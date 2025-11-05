Al Teatro degli Industri la comicità irresistibile di Michael Frayn con la The Kitchen Company venerdì 7 e sabato 8 novembre

Sabato 8 novembre l'incontro con la compagnia

Grosseto: Si apre con il sorriso la stagione teatrale 2025/2026 promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il calendario prende il via con uno dei capolavori più amati della commedia contemporanea: “Rumori fuori scena” di Michael Frayn, nella brillante traduzione di Filippo Ottoni e con la regia di Massimo Chiesa. Venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, al Teatro degli Industri alle ore 21.00, la compagnia The Kitchen Company porterà in scena una delle pièce più esilaranti e perfette mai scritte sul mondo del teatro. Inoltre sabato 8 novembre alle ore 18.15, nel ridotto degli Industri, si terrà l’incontro con gli interpreti dello spettacolo. Un’occasione per il pubblico per conoscere più da vicino gli attori e scoprire i segreti di una commedia tanto amata. Ingresso gratuito.

Una compagnia di attori alle prese con una tournée disastrosa, una commedia dentro la commedia e un susseguirsi di incidenti, equivoci e imprevisti che si moltiplicano a ritmo serrato: “Rumori fuori scena” è un meccanismo comico impeccabile, un gioco teatrale che svela con ironia e affetto i retroscena di chi vive ogni sera il palcoscenico. Con un cast affiatato composto da Daria D’Aloia, Fabrizio Careddu, Mauro D’Amico, Susanna Valtucci, Lidia Castella, Lorenzo Tolusso, Caterina Cottafavi, Fabio Facchini e Marco Zanutto, lo spettacolo si arricchisce delle musiche dei Monty Python, che ne amplificano l’energia surreale e travolgente.

Prodotto da Dada / Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, “Rumori fuori scena” è lo spettacolo più rappresentato DI The Kitchen Company, una commedia corale che conquista per ritmo, intelligenza e comicità. Considerato in tutto il mondo il capolavoro comico per eccellenza, Rumori fuori scena è una macchina perfetta di risate e sorprese, che trascina lo spettatore in un turbine di divertimento puro fino alle lacrime.

I biglietti sono disponibili su www.tickagrosseto.it e dalle 19.00 al botteghino degli Industri nei giorni dello spettacolo.