Oltre 27 mila visitatori alla 15^ edizione di Cortona On The Move

Annunciate le date della prossima edizione del festival: dal 16 luglio al 1° novembre

Cortona: Si è chiusa la 15^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale dedicato alla fotografia contemporanea.

L’edizione 2025 ha accolto oltre 27 mila visitatori, confermando l’interesse e la partecipazione di un pubblico ampio e diversificato. Sono stati inoltre presenti 160 giornalisti accreditati, provenienti dall’Italia e dall’estero, e il festival ha ottenuto una rilevante risonanza sui media, con oltre 450 uscite stampa tra articoli on e off line, servizi televisivi e radiofonici, nazionali e internazionali.

Per 4 mesi le 23 mostre che hanno caratterizzato questa edizione sono state esposte nelle 8 location distribuite in tutto il borgo toscano, dalla Fortezza del Girifalco a Palazzo Baldelli, passando dalla Stazione C nei pressi di Camucia-Cortona ai Giardini del Parterre e il Parco Archeologico. Tra i 76 artisti coinvolti si annoverano alcuni grandi nomi della fotografia contemporanea internazionale, come Alfredo Jaar, Christopher Anderson & Marion Durand, Taysir Batniji, Pia-Paulina Guilmoth, Jan Banning e Patrick Waterhouse, senza dimenticare artisti italiani quali Federico Vespignani, Ray Banhoff, Edoardo Delille e Giulia Piermartiri.

Il momento clou del festival, l’Opening di luglio, aveva già anticipato il successo di questa edizione, con la presenza di oltre 7mila persone in soli 3 giorni (+44% rispetto all’anno scorso), che hanno partecipato alle anteprime, ai talk e agli eventi, oltre alle cerimonie di premiazione dei 2 riconoscimenti ideati dal festival, quali il Premio Vittoria Castagna a Matilde Perini e il nuovo Cortona On The Move | BarTur Grant a Daniel Ochoa de Olza.

"La vera forza di questa 15ª edizione di Cortona On The Move risiede nello sguardo delle autrici e degli autori che abbiamo accolto. Ognuno di loro ha affrontato temi urgenti con sensibilità e profondità, senza cercare scorciatoie. Hanno restituito alla fotografia la sua dimensione più viva: quella di uno strumento che interroga, rivela e ci costringe a guardare il mondo da prospettive nuove.

Un grazie sincero va al collettivo Kublaiklan, che ha curato le ultime due edizioni e che fa parte della storia stessa del festival - nato proprio qui, a Cortona. Il percorso condiviso con loro ha lasciato un segno profondo e ha aperto la strada a nuove possibilità di lettura della fotografia contemporanea.

Chiudiamo questa quindicesima edizione con la consapevolezza di aver rafforzato una piattaforma culturale necessaria, ma soprattutto con la responsabilità - oggi più che mai - di continuare a leggere e a raccontare il nostro tempo attraverso la fotografia.» commenta Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move".

Il festival Cortona On The Move nasce da un’idea ed è prodotto dall’Associazione Culturale ONTHEMOVE ed è realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona, il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia - main partner - il contributo di Fondazione CR Firenze, il supporto di at - autolinee toscane – mobility partner - di Medici Senza Frontiere - charity partner, Sony - partner tecnico e Il Giornale dell’Arte - media partner. Il catalogo delle mostre della 15ˆ edizione di Cortona On The Move è stato prodotto con la collaborazione di Allemandi Editore.

Tutti gli aggiornamenti sul festival sono disponibili online sul sito dell’evento www.cortonaonthemove.com e sui canali social Instagram (@cortonaonthemove), Facebook (@Cortona On The Move) e LinkedIn (@Cortona On The Move).



