Oltre 27 mila visitatori alla 15^ edizione di Cortona On The Move

Annunciate le date della prossima edizione del festival: dal 16 luglio al 1° novembre
Cortona: Si è chiusa la 15^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale dedicato alla fotografia contemporanea.
L’edizione 2025 ha accolto oltre 27 mila visitatori, confermando l’interesse e la partecipazione di un pubblico ampio e diversificato. Sono stati inoltre presenti 160 giornalisti accreditati, provenienti dall’Italia e dall’estero, e il festival ha ottenuto una rilevante risonanza sui media, con oltre 450 uscite stampa tra articoli on e off line, servizi televisivi e radiofonici, nazionali e internazionali.
Per 4 mesi le 23 mostre che hanno caratterizzato questa edizione sono state esposte nelle 8 location distribuite in tutto il borgo toscano, dalla Fortezza del Girifalco a Palazzo Baldelli, passando dalla Stazione C nei pressi di Camucia-Cortona ai Giardini del Parterre e il Parco Archeologico. Tra i 76 artisti coinvolti si annoverano alcuni grandi nomi della fotografia contemporanea internazionale, come Alfredo Jaar, Christopher Anderson & Marion Durand, Taysir Batniji, Pia-Paulina Guilmoth, Jan Banning e Patrick Waterhouse, senza dimenticare artisti italiani quali Federico Vespignani, Ray Banhoff, Edoardo Delille e Giulia Piermartiri.
Il momento clou del festival, l’Opening di luglio, aveva già anticipato il successo di questa edizione, con la presenza di oltre 7mila persone in soli 3 giorni (+44% rispetto all’anno scorso), che hanno partecipato alle anteprime, ai talk e agli eventi, oltre alle cerimonie di premiazione dei 2 riconoscimenti ideati dal festival, quali il Premio Vittoria Castagna a Matilde Perini e il nuovo Cortona On The Move | BarTur Grant a Daniel Ochoa de Olza.
"La vera forza di questa 15ª edizione di Cortona On The Move risiede nello sguardo delle autrici e degli autori che abbiamo accolto. Ognuno di loro ha affrontato temi urgenti con sensibilità e profondità, senza cercare scorciatoie. Hanno restituito alla fotografia la sua dimensione più viva: quella di uno strumento che interroga, rivela e ci costringe a guardare il mondo da prospettive nuove.
Un grazie sincero va al collettivo Kublaiklan, che ha curato le ultime due edizioni e che fa parte della storia stessa del festival - nato proprio qui, a Cortona. Il percorso condiviso con loro ha lasciato un segno profondo e ha aperto la strada a nuove possibilità di lettura della fotografia contemporanea.
Chiudiamo questa quindicesima edizione con la consapevolezza di aver rafforzato una piattaforma culturale necessaria, ma soprattutto con la responsabilità - oggi più che mai - di continuare a leggere e a raccontare il nostro tempo attraverso la fotografia.» commenta Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move".
Il festival Cortona On The Move nasce da un’idea ed è prodotto dall’Associazione Culturale ONTHEMOVE ed è realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona, il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia - main partner - il contributo di Fondazione CR Firenze, il supporto di at - autolinee toscane – mobility partner - di Medici Senza Frontiere - charity partner, Sony - partner tecnico e Il Giornale dell’Arte - media partner. Il catalogo delle mostre della 15ˆ edizione di Cortona On The Move è stato prodotto con la collaborazione di Allemandi Editore.
Tutti gli aggiornamenti sul festival sono disponibili online sul sito dell’evento www.cortonaonthemove.com e sui canali social Instagram (@cortonaonthemove), Facebook (@Cortona On The Move) e LinkedIn (@Cortona On The Move).