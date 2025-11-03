Pagine su pagine: si legge Flannery O'Connor con Lucia Matergi

Secondo appuntamento alla libreria QB (piazza Pacciardi a Grosseto) per gli incontri di Pagine su pagine a cura di Lucia Matergi.

Grosseto: Quest’anno si parla de “L’altra America. Racconti e letture” e la scrittrice protagonista domani, martedì 4 novembre alle 17.30 è Flannery O’Connor, principale esponente del gotico sudista con il suo mix di rabbia, sarcasmo e fede che sfida il tempo breve della sua vita.

Flannery O’Connor nelle sue opere – come Wise Blood e A Good Man Is Hard to Find – esplorò la grazia, la violenza e la redenzione attraverso personaggi eccentrici e situazioni estreme. Morì giovane, a soli 39 anni, a causa di una malattia ereditaria, che già aveva colpito il padre.

Il bar libreria QB è aperto dal martedì al sabato anche per colazioni, pranzi veloci e aperitivi.

Ingresso libero.



