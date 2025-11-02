Grosseto: Paola Lorenzoni presenta Il nastro rosso e un bicchiere di sole

Un libro che intreccia ricordo, emozione e libertà attraverso parole e voce

Grosseto: Martedì 4 novembre 2025, alle ore 17.00, si terrà la presentazione del libro “Il filo rosso e un bicchiere di sole” di Paola Lorenzoni, pubblicato da Effigi Edizioni, presso la Biblioteca Chelliana, in Via G. Mazzini 36, Grosseto. Introdurrà l’incontro Luca Agresti, assessore alla Cultura, con interventi dell’autrice, del regista Francesco Tarsi e dell’editore di Effigi Mario Papalini.

Un filo rosso attraversa ricordi, ferite e rinascite, mentre la narrazione di Paola Lorenzoni unisce poesia, racconto, romanzo e teatro in un’unica, intensa voce. Il libro offre un percorso intimo e vibrante, dove memoria, desiderio e consapevolezza si fondono in un racconto di libertà. Le poesie inserite nel testo agiscono come raggi di luce, amplificando emozioni e visioni.

Chiude il volume un monologo teatrale d’amore e musica, in cui corpo e voce danzano liberi, trasformando la lettura in rito, confessione e spettacolo. Un libro da leggere ad alta voce o in silenzio, come una melodia che resta sospesa nell’aria.

L’autrice – Paola Lorenzoni è nata a Grosseto nel 1968. Poetessa e attrice, ha pubblicato la raccolta Passo d’ombra e ricevuto diversi premi per poesia e interpretazione teatrale. Ha scritto e recitato commedie, collaborando con importanti nomi della scena italiana, tra cui Alberto Bevilacqua.

Oggi è in tournée con lo spettacolo Lina Battiferri, Condominio femminile, ispirato a Franca Valeri, e si esibisce in performance di teatromusica con il Mediterranean Jazz Quartet.

Il libro è già disponibile in libreria e nel sito della casa editrice

https://www.cpadver-effigi.com/blog/il-filo-rosso-e-un-bicchiere-di-sole-paola-lorenzoni/



