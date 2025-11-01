“Viaggio nei generi musicali” inaugura il ciclo “Il lato nascosto della musica”

Appuntamento lunedì 3 novembre alla Chiesa dei Bigi con la rassegna promossa da Fondazione Grosseto Cultura con l’associazione Archeosofica di Grosseto

Grosseto: Prende il via lunedì 3 novembre alle ore 17.00, al Polo culturale Le Clarisse di via Vinzaglio 27 a Grosseto – nella suggestiva Chiesa dei Bigi – il ciclo di incontri “Il lato nascosto della musica”, promosso da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto e con il sostegno del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Il primo appuntamento, dal titolo “Viaggio nei generi musicali”, avrà come protagonista il pianista e compositore Alessandro Pelagatti, che guiderà il pubblico in un percorso sonoro attraverso ritmi, strumenti e tonalità per scoprire come la musica possa influenzare il nostro stato d’animo e le nostre emozioni.

L’incontro inaugura un progetto che si propone di esplorare il potere profondo del suono e le sue connessioni con l’arte, le emozioni e la spiritualità, offrendo alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e di ascolto in un contesto di grande fascino.

«Con questo progetto – aggiunge la consigliera comunale e ideatrice dell’iniziativa, Olga Ciaramella – desideriamo portare a Grosseto la cultura e la musica di alto livello, rendendole accessibili a tutti in un luogo unico come la Chiesa dei Bigi».

L’incontro “Viaggio nei generi musicali” segna l’inizio di un percorso che proseguirà ogni lunedì fino al 1° dicembre, con appuntamenti dedicati ai diversi aspetti della musica e del suo linguaggio universale.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 17.00. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.