Cultura Ci siamo quasi: cresce l’emozione per Gustatus 2025 30 ottobre 2025

30 ottobre 2025 304

304 Stampa

Redazione

Nel pieno degli ultimi preparativi, i tanti volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento – sono all’opera per allestire al meglio lo stand in vista della ventesima edizione di Gustatus, in programma oggi, 30 ottobre. ORE 17 AREA ESPOSITIVA DI GUSTATUS Orbetello: Un sentito ringraziamento va al Comune di Orbetello e all’Assessore Maddalena Ottali per la rinnovata fiducia e la collaborazione. La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento sarà presente a Gustatus 2025 con un proprio stand informativo, oltre a garantire – su richiesta del Comune – il servizio di prevenzione e primo soccorso durante tutto l’evento, a tutela della sicurezza di cittadini e visitatori. Un impegno che si rinnova anno dopo anno, con la stessa passione e dedizione.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ci siamo quasi: cresce l’emozione per Gustatus 2025 /media/images/2G-6903287839907.jpg Ci siamo quasi, e l’emozione è sempre rinnovata! Orbetello, Thu, 30 Oct 2025 10:15:00 GMT Ci siamo quasi: cresce l’emozione per Gustatus 2025 Maremma News 177 it /media/images/thumbs/x600-2G-6903287839907.jpg PT1M 2025-10-30T10:15:00+01:00 Cultura