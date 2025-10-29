Rinnovati i consigli e nominati i capitani della Giostra del Saracino di Sarteano

Le cinque contrade eleggono i nuovi direttivi per il biennio 2024-2026: conferme per Santissima Trinità, Sant’Andrea e San Lorenzo, novità a San Bartolomeo, ritorno a San Martino.

Sarteano: ​Periodo di elezioni contradaiole a Sarteano tra la fine di settembre e questo mese di ottobre. Si è infatti da poco concluso l’iter che ha portato al rinnovo dei consigli direttivi che amministreranno, per i prossimi due anni, le cinque contrade protagoniste dell’antica Giostra del Saracino.

Primi ad andare alle urne i contradaioli di San Martino con le operazioni di voto che si sono svolte sabato 27 e domenica 28 settembre. Nella successiva riunione di insediamento del consiglio di contrada, Federico Culicchi è tornato a rivestire la carica di capitano. Sono stati poi nominati vicecapitano Alex Romagnoli e rappresentante di contrada Emma Cioncoloni.

“Questa nomina mi riempie di gioia e di orgoglio “ - dichiara Federico - “e rappresentare nuovamente i colori della contrada è per me una grande emozione e motivo di profonda felicità. Sento di essere in debito nei confronti della contrada: nei miei due anni da capitano ho ricevuto molto e avverto ancora il dovere di restituire altrettanto”.

Nel secondo fine settimana di ottobre sono stati chiamati al voto i contradaioli di San Bartolomeo e della Santissima Trinità. Per quest’ultima Federico Pizzinelli ha avuto il maggior numero di preferenze ed è stato confermato capitano dal nuovo consiglio eletto. Queste le sue parole: “con orgoglio e senso di appartenenza ho accettato ancora una volta l’incarico. Grazie a chi ha accompagnato la contrada fino ad ora da dentro il consiglio, a chi continua a farlo, ai nuovi entrati e a chi ha scelto di farlo da fuori. La contrada è patrimonio di tutti coloro che la mandano avanti con passione e dedizione, a prescindere dai ruoli. L’obiettivo è consolidare una squadra giovane e capace di guidare la contrada nel prossimo futuro”. Le altre cariche, vicecapitano Eleonora Roncolini e rappresentante di contrada Laura Perugini.

Piccola rivoluzione invece a San Bartolomeo. Tantissime preferenze per Roberto Burani che ha anche accettato la carica di nuovo capitano, con Valerio Marabissi vicecapitano e Massimo Nocchi rappresentante di contrada. “Abbiamo accolto questo nuovo incarico con tanta emozione e gioia. Siamo consapevoli che servirà tutto il nostro impegno e non sarà sempre facile ma è un onore poter lavorare attivamente per la nostra contrada e per la Giostra del Saracino. Le contrade sono alla base del tessuto sociale sarteanese e sono presenti durante tutto l’anno con varie attività; è fondamentale quindi condividere in sinergia progettualità e impegno”.

Sabato 18 e domenica 19, ultime ad indire elezioni, le contrade di Sant’Andrea e di San Lorenzo. Anche per queste due contrade sono stati confermati i capitani.

Maurizio Pippi per San Lorenzo verrà affiancato dal vicecapitano Valentina Garosi e da Leonardo Favetti rappresentante di contrada. “Altri due anni di mandato saranno impegnativi” dice Maurizio “ma sono orgoglioso per la quantità di giovani che siamo riusciti a coinvolgere sia all’interno del consiglio che per le varie attività di rappresentanza. Sono esempi il giovanissimo gruppo di sbandieratori e tamburini e il giovane giostratore che ci ha già dato enormi soddisfazioni. Metà del nuovo consiglio, inoltre, è sotto i quaranta anni con elementi più esperti e maturi per dare continuità alla memoria storica della contrada”.

Mattia Salvatori per Sant’Andrea dichiara: “sono molto felice per la conferma nel ruolo di capitano della contrada. L’organico del nuovo consiglio per questo biennio, tra zoccolo duro, ritorni e nuovi ingressi, mi fa ben sperare per continuare quanto di buono fatto dalla nostra contrada dentro e fuori la piazza”. Faranno parte del direttivo Michele Cioncoloni come vicecapitano e Jacopo Caramagno rappresentante di contrada.

(foto da sinistra: Roberto Burani, Federico Pizzinelli, Mattia Salvadori, Federico Culicchi, Maurizio Pippi)



