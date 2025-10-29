Nuovo cinema Tirreno: ecco gli appuntamenti del weekend

Venerdì 31 ottobre ci sarà anche lo “Speciale Halloween” con “ParaNorman” e “Rocky horror picture show”

Capalbio: Arrivano le streghe e i film al Nuovo cinema Tirreno. Alla sala polifunzionale di Borgo Carige, questo weekend, ci saranno nove proiezioni, di cui due dedicate ad Halloween.

Si comincia venerdì 31 ottobre, alle ore 16.30, con “La vita va così” di Riccardo Milani, mentre alle 18.45 e poi alle 21 scatterà lo “Speciale Halloween” con rispettivamente la proiezione di “ParaNorman” di Sam Fell e Chris Butler e, a seguire, “Rocky horror picture show” di Jim Sharman.

Sabato 1° novembre, alle 16.30, ci sarà “Testa o croce?” di Rigo de Righi e Zoppis; alle 18.45, invece, sarà la volta di “La vita va così” di Riccardo Milani e, alle 21, “After the hunt – Dopo la caccia” di Luca Guadagnino (versione originale con sottotitoli in italiano).

Il weekend terminerà domenica 2 novembre con le proiezioni di “La vita va così” di Riccardo Milani alle 16.30, “After the hunt – Dopo la caccia” di Luca Guadagnino alle 18.45 e “Testa o croce?” di Rigo de Righi e Zoppis alle 21.15.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno.




