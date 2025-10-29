Lucca Comics: Posterphenia lancia due poster di Andy Capp in edizione limitata per celebrare il genio di Reg Smythe

Lucca: Ironico, ribelle, inconfondibilmente britannico. Andy Capp torna a far sorridere il mondo con due nuove opere da collezione firmate Posterphenia. Due poster in edizione limitata celebrano il fascino intramontabile del celebre personaggio creato da Reg Smythe: l’antieroe per eccellenza, capace di raccontare la vita di tutti con ironia e leggerezza. Ogni stampa è pensata per chi ama l’arte del fumetto e il design grafico che lascia il segno: un tributo alla cultura pop che unisce generazioni e stili, tra nostalgia e contemporaneità. I poster, lanciati proprio nei giorni di Lucca Comics come omaggio al genio di Reg Smythe, sono disponibili solo su Posterphenia per un periodo limitato. Nei prossimi mesi, i poster arriveranno anche nei rivenditori autorizzati Andy Capp.

“Per noi è un vero onore poter intraprendere una collaborazione di questo tipo – commentano da Posterphenia –. Andy Capp è da sempre un’icona della cultura pop britannica, simbolo ironico e autentico di una certa sottocultura che ci affascina da anni. Trasuda tutto ciò che amiamo dell’immaginario British: humour, disincanto e spirito di strada. Dopo mesi di lavoro e di confronti, siamo finalmente felici di poter dire che il progetto è realtà. Il poster dedicato ad Andy Capp rappresenta per noi non solo un tributo, ma anche l’inizio di un percorso che speriamo possa portarci a tante nuove collaborazioni e nuove storie da raccontare attraverso la grafica”.

“Nel 1957, nell’edizione di Manchester del Daily Mirror, fece il suo debutto Andy Capp, personaggio a fumetti nato dal genio di Reg Smythe. La striscia - racconta Andy Capp Italia - ebbe un tale successo che negli anni a seguire finì per essere pubblicata in tutto il mondo, su oltre 1.700 giornali (entrando così, a pieno titolo, nell’ambito “club dei 1.000” delle strisce che sono riuscite a diffondersi su almeno 1.000 quotidiani e riviste). In Italia, il fumetto, conosciuto soprattutto con il nome storico di “Carlo e Alice”, è recentemente tornato alla ribalta con le nuove iniziative di Andy Capp Italia che ha portato in edicola l’intera serie dalle origini ad oggi (190 volumi con La Gazzetta dello Sport), in libreria 5 volumi con le vignette più divertenti degli ultimi anni (Andy Capp con Signs Publishing) e nei negozi di abbigliamento con una nuova, omonima linea casual ispirata all’inconfondibile stile british di Andy".



