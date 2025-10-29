La scienza a fumetti torna a Lucca: al via il Comics&Science Palace 2025

Dal 29 ottobre al 2 novembre, incontri, autori e divulgatori animano la terza edizione del palcoscenico più curioso del Lucca Comics&Games, dove ricerca e creatività si incontrano tra risate, esperimenti e storie disegnate.

Lucca: Giunge, infatti, al terzo anno consecutivo l’appuntamento con il Comics&Science Palace (via della Zecca 41, ingresso libero), la location esclusiva in cui scienziati, autori, divulgatori e fumettisti si alternano per una serie di eventi dedicati ai temi della collana Comics&Science del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che si svolge negli stessi giorni della fiera del fumetto Lucca Comics&Games.

Comics&Science (C&S) è edita da Cnr Edizioni ed è stata ideata e promossa da Roberto Natalini, direttore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” (Cnr-Iac) in collaborazione con l’editor Andrea Plazzi di Symmaceo Communications.

Mercoledì 29 ottobre - si comincia alle 10.00 con il benvenuto di Roberto Natalini (Direttore Cnr-Iac), per poi arrivare alle 13.00, a parlare di “Fun Vegetables” albo fuori collana realizzato in seno a un progetto che ha visto collaborare l’Istituto Cnr per la sintesi organica e la fotoreattività (Cnr-Isof ), il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patromonio culturale (Cnr-Dsu) e l’Unità relazioni con il pubblico e comunicazione integrata assieme a Università degli Studi di Milano e Università Cattolica. Alle 15.00 si parlerà, poi, di rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici, tema del numero C&S “The RAE Issue”, realizzato in collaborazione con l’Unità Gestione Rifiuti del Cnr, cui seguirà, alle 16.00, un incontro con Davide Faccialà, ricercatore del Cnr-Ino, sulla fisica della luce.

Giovedì 30 ottobre - alle 13.00 verrà presentato proprio l’albo “The public history Issue”, realizzato grazie all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (Cnr-Isem), dove un Alessandro Barbero a fumetti pone rimedio ai danni di chi ha travisato tutta la Storia. Alle 16.00 Maria Francesca Carfora, ricercatrice del Cnr-Iac racconterà la matematica dietro all’osservazione della Terra tramite satelliti, ricollegandosi all’albo “Earth Observation Issue” di C&S.

Venerdì 31 ottobre - alle 12.00 il Cnr-Iac, insieme a MaddMaths! - magazine online dedicato alla divulgazione della matematica, mette in scena una divertente tombola matematica.

Sabato 1° novembre - alle 13.00, i ricercatori Fabio Chiarello dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Cnr-Ifn) e Andrea Macchi dell’Istituto nazionale di ottica (Cnr-Ino) faranno un po’ di spoiler sull’albo di prossima uscita dal titolo “The Quantum Photonics Issue”. Sempre sabato, alle 15.00, Davide Vergni (Cnr-Iac) si chiede, tra scienza, arte e immaginazione, se e come la scienza possa diventare davvero “fumettabile”. Alle 17.00 tornerà Fabio Chiarello del Cnr-Ifn per raccontare come funziona un computer quantistico.

Domenica 2 novembre, il Palace chiuderà i battenti con i saluti di Roberto Natalini.

Oltre a questi appuntamenti, ci saranno tantissimi altri ospiti, del mondo della ricerca, della divulgazione e dell’editoria, oltre a divertenti intermezzi, firmacopie e momenti relax, per godere a pieno del programma fittissimo offerto dagli organizzatori. Il programma completo è disponibile su https://www.comicsandscience.it/cs-palace-lucca-2025-il-programma-completo/

Il C&S Palace è realizzato da Cnr-Iac e Symmaceo Communications anche grazie ai contributi e alla collaborazione di Cnr Ino e Cnr Ifc.

Il catalogo di Comics&Science diventa ogni anno più corposo, con numeri che affrontano tanti temi della scienza: dalla fisica, alla chimica, dall’ambiente all’informatica, fino ad arrivare alla filologia e alla storia, con l’ultimo attesissimo albo 2025 in cui il protagonista è nientemeno che lo storico Alessandro Barbero. La collana vanta anche un gran numero di spin off fuori collana ufficiale, frutto di numerosissime collaborazioni con università, enti e Istituti Cnr, che le riconoscono la capacità di coniugare cura nell’approfondimento scientifico e leggerezza delle storie a fumetti, sempre firmate da autori di grande talento, molto noti (come Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Tuono Pettinato, Zerocalcare) o emergenti nel settore fumettistico.