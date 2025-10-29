Galleria Orler per Gustatus: doppio appuntamento con le opere di Iorizzo e Patella

Orbetello: In occasione di Gustatus, dal 31 ottobre al 2 novembre, Galleria Orler di Orbetello organizza nella storica Sala del Frontone la mostra “Sorsi d’arte tra le nuvole” di Mario Patella.

La mostra sarà la cornice visiva alle 54 cantine presenti per le degustazioni di Gustatus, i cieli di Patella accompagneranno il pubblico lungo il percorso del vino.

Mario Patella, artista veneziano in rapida crescita, lavora con tele di juta, telai costruiti a mano e pigmenti naturali. I suoi cieli hanno un effetto immersivo: ci si ritrova dentro quelle nuvole, come liberati dal peso delle giornate.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile durante gli orari di Gustatus.





Venerdì 31 ottobre la Galleria Orler di Orbetello inaugura, nella sede di Corso Italia 35, la nuova mostra dedicata a Michelino Iorizzo, con la presenza dell’artista dalle 18:00. In occasione dell’apertura verrà omaggiato il nuovo catalogo dell'artista a tutti i partecipanti.

Michelino Iorizzo è oggi uno dei nomi più osservati nel panorama dell’arte contemporanea italiana, già in ingresso in contesti museali. Si è formato a Roma con laurea a pieni voti (110 e lode), ha insegnato e lavorato a lungo nel mondo del restauro, in particolare sulle antiche tavole senesi: da questa esperienza nasce il nucleo della sua ricerca - i volti immaginari - che lo hanno reso riconoscibile. La tecnica è a strati successivi, con tempi di lavorazione e di asciugatura per ogni passaggio. Il risultato sono volti che reggono la distanza e la prossimità: lo sguardo sembra muoversi quando si muove l’osservatore, con una tenuta ipnotica e una profondità che ha reso questi lavori ricercati da collezionisti e curatori.

In mostra saranno presentate opere inedite, realizzate per questo appuntamento. La galleria resterà aperta per tutto il mese di novembre, visitabile nei weekend.







