Fulvia Perillo presenta due libri di Simone Fagioli dedicati a Monticello Amiata

Simone Fagioli, antropologo e storico arriva a Grosseto con due volumi complementari sulle vicende della Cassa Rurale Cattolica di Prestiti e Risparmio di Monticello Amiata, che saranno presentati da Fulvia Perillo, scrittrice, giovedì 30 ottobre al Polo Clarisse di Grosseto.

Grosseto: Simone Fagioli seguendo le tracce di una vicenda poco nota, che si sviluppa a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano, tra il 1910 e il 1947, ha di recente pubblicato con Effigi di Arcidosso due volumi a incastro, tra ricerca storica e fiction gialla.

La Cassa Rurale Cattolica di Prestiti e Risparmio di Monticello Amiata (Grosseto). Un caso nazionale di speculazione industriale e crisi del credito cattolico (1910-1947), che si avvale anche di una postfazione della storica economica Monika Poettinger, ricostruisce basandosi sui documenti soprattutto dell’Archivio storico della Banca d’Italia la “vera storia” della Cassa, dal 1910 al 1947, in un complesso intreccio di finanza cattolica, esperienze di mutuo soccorso e speculazione industriale, quale caso emblematico di come il regime fascista smantellò il credito cattolico per favorire speculazione e corruzione.

Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata, un romanzo giallo, trasporta Sherlock Holmes nella Toscana del 1932 per indagare sull'omicidio del cassiere della Cassa Rurale, l'unico a conoscenza di frodi e dissesti. L'indagine svela un sistema di corruzione che coinvolge finanza, politica e clero, inserendo la vicenda locale in un più vasto intrigo di spionaggio internazionale legato all'industria bellica. L’ossatura del romanzo, che si rifà in modo accurato e fedele al canone di Holmes, riprende quanto esposto nel saggio, escluso l’omicidio, frutto di fantasia, giocando nei registri di narrazione possibile.

Il progetto dei due volumi sinergici, sviluppa l’idea che la ricerca storica possa fornire una verità documentale, mentre la finzione narrativa ne restituisce l'atmosfera e la tensione umana.

La storia della Cassa Rurale di Monticello Amiata diventa il prototipo di molti scandali italiani successivi, mostrando il ripetuto schema di intrecci tra politica e finanza, tema che rende la storia attuale e sviluppabile anche come modelli di educazione finanziaria e approfondimenti nelle linee della Public history.

Simone Fagioli (Pistoia 1967) è ricercatore libero professionista di formazione antropologica. Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo dell’industria, analisi dei processi produttivi preindustriali e industriali, storia d’impresa privata, sociologia e antropologia del cibo, uso pubblico della memoria, nonché gestione di archivi d’impresa e privati. Da alcuni anni si occupa di ricerche sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito antropologico, storico e nella fotografia, in collaborazione con università e enti di ricerca, tema sul quale ha pubblicato contributi e tenuto seminari. Scrive stabilmente per le riviste “Nuova Antologia”, “Archivio per l’antropologia e la etnologia”, “Il pensiero storico”.











