Al Teatro Salvini di Pitigliano la nuova stagione teatrale “CONNESSIONI”: in cartellone Lucrezia Lante della Rovere, Giobbe Covatta, Antonella Questa e tanti altri protagonisti del teatro italiano

Al via la campagna abbonamenti dal 29 ottobre

Pitigliano: Torna al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale “CONNESSIONI” con un cartellone ricco di nomi di rilievo nazionale e spettacoli di qualità, capace di intrecciare comicità, emozione e riflessione. Tra i protagonisti Lucrezia Lante della Rovere, Giobbe Covatta, Antonella Questa, Giulia Trippetta.

La stagione teatrale è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano e la collaborazione del Centro Culturale Fortezza Orsini APS ed è organizzata da AdArte Spettacoli, di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Il direttore artistico Lorenzo Luzzetti ha illustrato il cartellone in conferenza stampa insieme al sindaco Giovanni Gentili e all’assessora alla Cultura Irene Lauretti.

La stagione prenderà il via venerdì 28 novembre e si concluderà il 28 marzo 2026 con cinque appuntamenti imperdibili. Dal 29 ottobre inizia la campagna abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Salvini di Pitigliano, in piazza Garibaldi 17, nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.

“CONNESSIONI è un titolo che racconta il senso di questa stagione teatrale – spiega Irene Lauretti, assessora alla Cultura di Pitigliano – ovvero vivere il teatro come luogo di incontro tra persone, idee ed emozioni. Rinnovo l’invito alla comunità di Pitigliano a condividere il piacere dello spettacolo dal vivo, con interpreti di grande talento e storie che sanno parlare a tutti. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla comunicazione virtuale, la scena teatrale ci restituisce il valore del tempo condiviso, dell’ascolto reciproco e dell’emozione autentica”.

“In questi anni abbiamo fatto la scelta politica di investire nella stagione teatrale come elemento centrale della nostra offerta culturale - aggiunge il sindaco Giovanni Gentili – portando a Pitigliano spettacoli di qualità, con interpreti che calcano i palcoscenici dei grandi teatri italiani. Edizione dopo edizione si è rafforzato il legame tra la comunità e il teatro Salvini, che è diventato attrattivo per il pubblico del territorio e non solo.”

Ma ecco il programma:

Venerdì 28 novembre 2025 – ore 21.00

NON SI FA COSÌ

di Audrey Schebat – traduzione di Virginia Acqua – regia di Francesco Zecca

Con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace. Argot Produzioni.

Francesca e Giulio sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, durante un viaggio di lavoro scopre un comportamento del marito per lei inspiegabile. Una storia che alterna rabbia e umorismo, con forza insolita, capace di emozionare il pubblico.

Sabato 17 gennaio 2026 – ore 21.00

LA MOGLIE PERFETTA

di e con Giulia Trippetta. Produzione Marche teatro -Agidi

La storia di una giovane donna che, attraverso un corso di preparazione al matrimonio, scopre le regole e i condizionamenti che la società impone alle mogli perfette. Uno spettacolo ironico e intenso che riflette sul ruolo della donna e sui modelli sociali.

Domenica 8 febbraio 2026 – ore 18.00

(Lunedì 9 febbraio matinée per le scuole)

TUTTI I LIBRI DEL MONDO, O QUASI, IN 90 MINUTI

di Red Martini e Austin Tichenor – regia di Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Produzione La Macchina del Suono.

Uno spettacolo travolgente e divertente che condensa novanta dei più grandi capolavori della letteratura mondiale in 90 minuti di comicità e ritmo, da Omero a Harry Potter.

Sabato 7 marzo 2026 – ore 21.00

SCOOP (DONNA SAPIENS)

di Giobbe Covatta e Paola Catella – con Giobbe Covatta. Produzione Misabonda.

Uno spettacolo brillante in cui Covatta racconta, con ironia e profondità, la superiorità della donna sull’uomo. Un viaggio tra comicità e riflessione sociale.

Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00

OFFRO IO

di e con Antonella Questa. Produzione LAQ Prod

Matilde, sessantenne portinaia, vive una vita sobria e regolare, ma un giorno decide di cambiare e di concedersi finalmente la libertà che si è sempre negata. Uno spettacolo tenero e ironico che parla di riscatto e dignità.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E BIGLIETTERIA

Biglietteria del Teatro Salvini (Piazza Garibaldi 17) dal 29 ottobre 2025,

mercoledì 10:30–12:30 e venerdì 15:30–17:30.

Online dall’8 novembre 2025 su salvini.adarte.18tickets.it.

Abbonamento 5 spettacoli:

Platea (settore A): intero €60 – ridotto €50

Galleria (settore B): intero €50 – ridotto €40

Biglietti singoli in prevendita dal 19 novembre 2025 online salvini.adarte.18tickets.it e alla biglietteria del teatro Salvini.

Platea: intero €15 – ridotto €12

Galleria: intero €12 – ridotto €10

Riduzioni per under 25 e over 65.

Apertura biglietteria Teatro Salvini: dal 29 ottobre al 26 novembre e da una settimana prima degli spettacoli ( Mercoledì ore 10:30 – 12:30; Venerdì ore 15:30 – 17:30; il giorno prima dello spettacolo (15:30 – 17:30); il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’inizio).

Info e prenotazioni: 350 038 26 85