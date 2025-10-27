“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac

Caterina Albana, Luciana Bellini, Carlotta Fruttero, Silva Gentilini, Costanza Ghezzi, Roberta Lepri, Silvia Meconcelli, Fulvia Perillo, Paola Zannoner sono le protagoniste degli incontri che si articoleranno tra novembre e dicembre nei punti della Rete delle Biblioteche della Maremma e dell’Amiata

Grosseto: “L’altro genere. Scrittrici di Maremma” è il titolo della nuova rassegna, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata, per promuovere la lettura e ribadire il ruolo delle biblioteche e dei punti di Rete come presidio di socialità e cultura del territorio. Un progetto che si svilupperà, nei mesi di novembre e dicembre, in diciannove punti di Rete e che vedrà, come protagoniste, nove scrittrici legate alla provincia di Grosseto e altrettante loro opere.

Una rassegna costruita grazie alla collaborazione della biblioteca di Massa Marittima, biblioteca della Rete deputata all’organizzazione di iniziative per la promozione della lettura, e dell’Isgrec, l’istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, uno dei 38 soggetti di Rete.

“Abbiamo voluto – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – mettere al centro di questa nuova rassegna il lavoro di nove scrittrici legate al nostro territorio in molteplici modi, non solo perché sono autrici di testi che trattano temi di grande attualità, dalla parità, alla questione femminile, passando per la violenza contro le donne e le testimonianze storiche di epoche passate, ma anche perché la nostra provincia è ricca di autrici di grande qualità, che possono essere anche fonte di ispirazione per chi desidera avvicinarsi alla lettura. Il fatto poi che, tramite questi eventi, i cittadini frequentino i nostri punti di Rete e vengano a conoscenza dei tanti servizi offerti, tutti gratuitamente, è un ulteriore stimolo”.

Caterina Albana, Luciana Bellini, Carlotta Fruttero, Silva Gentilini, Costanza Ghezzi, Roberta Lepri, Silvia Meconcelli, Fulvia Perillo, Paola Zannoner: sono queste le autrici che presenteranno le loro opere in vari luoghi della provincia di Grosseto, affiancate da altrettante donne – giornaliste, storiche, scrittrici, insegnanti – che dialogheranno con loro.

All’interno della rassegna un momento importante è quello riservato agli insegnanti, per i quali è organizzato un incontro che dà diritto a crediti formativi, in collaborazione con l’istituto “Ferruccio Parri” e che si terrà nella sede dell’Isgrec.

La rassegna parte venerdì 7 novembre, con i tre appuntamenti che si terranno nella biblioteca comunale di Scansano, dove Roberta Lepri presenta “La gentile” (Voland edizioni), affiancata dalla storica Elena Vellati); nella biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo, con Silvia Meconcelli che presenta “Intera” (Augh Edizioni) in un dialogo con Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec; a Porto Santo Stefano, nella biblioteca comunale di Monte Argentario, con Caterina Albana che parla del suo “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)” (edizioni Effigi) insieme all’insegnante Sara Aprili.

Costanza Ghezzi e il suo primo romanzo “Il mestiere di mia madre” saranno protagonisti venerdì 14 novembre nella biblioteca comunale di Civitella Paganico, alla Casa del fiume di Paganico. A dialogare con l’autrice sarà Roberta Pieraccioli, scrittrice e per anni direttrice della Biblioteca di Massa Marittima. Sempre il 14 novembre, la biblioteca comunale di Pitigliano accoglierà Fulvia Perillo con il suo “Altre mitiche creature” (edizioni Effigi), presentato insieme alla giornalista Lina Senserini, mentre alla biblioteca della Ghisa di Follonica Silva Gentilini presenta, con la scrittrice Dianora Tinti, “Le regole infrante” (Piemme).

Spazio a insegnanti e alunni il 18 e il 19 novembre con due appuntamenti che vedranno protagonista Paola Zannoner. “Le fiabe non servono a niente” (Laterza) sarà al centro dell’incontro del pomeriggio di martedì 18 nella sede Isgrec, riservato ai docenti che potranno avere crediti formativi, grazie all’accreditamento riconosciuto dall’Istituto “Ferruccio Parri”; la mattina successiva, la biblioteca comunale Chelliana di Grosseto accoglie gli studenti delle scuole superiori che avranno modo di trattare lo stesso tema insieme all’autrice e con il contributo di Cansella, Pieraccioli, Anna Bonelli, direttrice della Chelliana, e Rabazzi.

Venerdì 21 novembre gli eventi si spostano alla biblioteca comunale di Roccastrada, con Silva Gentilini, a “Le stanze” di Manciano, con Roberta Lepri e nella sala di via Oberdan a Magliano in Toscana dove arriva Carlotta Fruttero che, a dialogo con Pieraccioli, presenta “Alice ancora non lo sa” (Mondadori).

La settimana successiva, venerdì 28 novembre, la biblioteca di Castiglione della Pescaia accoglie Caterina Albana, mentre la biblioteca di Massa Marittima ospita Silvia Meconcelli.

Nel mese di dicembre la rassegna si apre venerdì 5 alla biblioteca comunale di Orbetello con Luciana Bellini che presenta, insieme a Cansella, “La bonanima di Meco” (Effigi); alla biblioteca di Gavorrano è previsto l’incontro con Costanza Ghezzi, mentre Fulvia Perillo sarà alla Biblioteca delle Muse di Saturnia, del Polo Aldi di Manciano.

Il 12 dicembre “L’altro genere. Scrittrici di Maremma” fa tappa alla biblioteca comunale di Capalbio, dove sarà protagonista Carlotta Fruttero e alla biblioteca di Scarlino con Luciana Bellini.

La rassegna si conclude venerdì 19 dicembre alla biblioteca comunale di Castell’Azzara, da poco riaperta al pubblico, con l’incontro con Carlotta Fruttero.

Tutti gli incontri pubblici, fatta eccezione per quelli riservati a studenti e insegnanti con Paola Zannoner, si terranno alle ore 17.

Per informazioni ed eventuali cambi di programma è possibile fare riferimento al sito www.bibliotechedimaremma.it