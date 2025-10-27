Doppio appuntamento a QB tra fotografia e cinema

Grosseto: Doppio appuntamento domani, martedì 28 ottobre, alla libreria QB di Grosseto in piazza Pacciardi, tra reporter di guerra e architetti visionari. Si inizia alle 17.30 con l’incontro a cura di Monica Falconi, volontaria della libreria e fotografa professionista, che partirà dal libro “La ragazza con la leica” di Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega, per raccontare la vita di Gerda Taro e altre reporter di guerra. L’appuntamento è inserito nel ciclo di incontri a cadenza quindicinale dal titolo “La fotografia come atto di vedere consapevole”.





A seguire si potrà fare un ottimo aperitivo per conoscere insieme le attività del Clorofilla film festival fino a dicembre e partecipare alle 19.30 alla proiezione di “Green over gray. Emilio Ambasz” di Francesca Molteni e Mattia Colombo, uno dei documentari del concorso del festival.

Il documentario racconta la rivoluzione della Green Architecture attraverso alcuni progetti significativi dell’architetto Emilio Ambasz (nato a Resistencia, in Argentina, nel 1943), dagli anni Settanta all’inizio degli anni Duemila, che anticipano il dibattito attuale sull’impatto climatico e restituiscono una visione della Natura che oggi, più di 40 anni dopo, riconosciamo come un punto di svolta nella relazione tra l’uomo e l’ambiente.

Il tema della responsabilità dell’Architettura nei confronti di una progettazione che assicuri il welfare dei diversi ecosistemi in cui abitiamo, è affrontata nel documentario anche attraverso interviste esclusive agli architetti Tadao Ando, Kengo Kuma, Toyo Ito, James Wines, Tase Michio, al botanico Stefano Mancuso, al professore di Columbia University Barry Bergdoll, e a Fulvio Irace, storico dell’architettura e professore emerito del Politecnico di Milano.

Plastici originali, girati in teatro con effetti visive speciali, immagini della vita attuale che si svolge negli edifici, con i giardinieri, gli abitanti della città, gli alberi e gli animali che li popolano, insieme alle citazioni e alle favole lette da Emilio Ambasz stesso, danno forma a un documentario non convenzionale e onirico, che testimonia come l’Architettura può influenzare il nostro comportamento e il nostro impatto sul pianeta.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente APS con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri e molti altri soggetti. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell'Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.



