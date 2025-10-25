Ad Artemare Club la portaerei italiana che Mussolini non approvò

Per conoscere la vera storia della nostra marineria, Artemare Club espone da domenica 26 ottobre l’interessante libro “La portaerei scomparsa del generale Bonfiglietti - La portaerei progettata nel 1929 mai costruita e subito dimenticata”, autori Michele Cosentino e Filippo Bonfiglietti.

E’ la storia quasi sconosciuta dell’ufficiale del Genio Navale della Regia Marina Filippo Bonfiglietti che aveva disegnato la prima portaerei italiana, progetto poi sparito dagli archivi di Palazzo Marina, il nipote dell'ideatore che porta il suo stesso nome ha ritrovato una copia dei disegni e li ha fatti riscoprire pubblicando il volume in mostra. Se Mussolini avesse detto sì, probabilmente Bonfiglietti sarebbe passato alla storia, nonostante il suo rifiuto ad iscriversi al partito fascista e gli eventi bellici sul mare della seconda guerra mondiale avrebbero avuto esiti diversi, invece, è stato dimenticato come il suo progetto, quello della prima portaerei italiana. Un libro che il comandante Daniele Busetto, è stato imbarcato nello stato maggiore della portaerei Giuseppe Garibaldi la prima portaerei italiana costruita, di recente dopo 40 anni di onorato servizio in cessione all’Indonesia, invita a sfogliare presso la sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano nelle ore mattinali, uno dei tanti libri fornito all'assocuazione dalla libreria Riva di Carta di Francesco Palombo con sede a poche decine di metri dal noto sodalizio.







