Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone

Nel nuovo libro di Attilio Bolzoni, in uscita il 25 aprile 2025, il racconto di un’Italia che ha dimenticato le stragi e lasciato spazio alla “mafia degli incensurati”, la borghesia mafiosa che oggi comanda in silenzio. (Foto cover di Alienautic - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17888362)

Bagno di Gavorrano: In Italia c’è sempre più mafia e ci sono sempre meno mafiosi. Dalle stragi sono passati oltre trent’anni e la Sicilia oggi si mostra felice, esotica, come un’isola da cartolina. Palermo è tornata Palermo: lontana, silenziosa, seducente, con tutti i suoi piaceri e i suoi misteri. Non si spara più e ci dicono che lo Stato ha vinto. Catturati uno dopo l’altro i boss più importanti, sono rimasti liberi, spesso incensurati, solo coloro i quali li hanno sempre appoggiati dall’esterno. Questa rete, composta innanzitutto da imprenditori, poi da commercialisti, avvocati, notai, da amministratori locali e alti burocrati, da broker, negoziatori, da esperti del lavaggio del denaro o di architetture finanziarie per nasconderlo, rappresenta la borghesia mafiosa. È quella che comanda oggi in Sicilia. I mafiosi hanno un nome e un cognome, un volto, un indirizzo, un gruppo sanguigno, una scheda segnaletica, condanne e obblighi di legge.

La borghesia mafiosa al contrario è un’entità eterea, impalpabile, ignota: non lascia mai impronte. Ogni epoca ha la sua mafia e anche quella in cui viviamo ne ha una: è «la mafia degli incensurati». Attilio Bolzoni racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone. Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media, secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.

Attilio Bolzoni ha iniziato la sua attività di giornalista al quotidiano «L’Ora» di Palermo. Per quarant’anni inviato speciale a «la Repubblica», oggi scrive per «Domani». Con Giuseppe D’Avanzo ha firmato Il capo dei capi (Mondadori 1993), La giustizia è Cosa Nostra (Mondadori 1995), Rostagno: un delitto tra amici (Mondadori 1997) e con Saverio Lodato C’era una volta la lotta alla mafia (Garzanti 1998). Fra le altre sue pubblicazioni: Parole d’onore (Bur 2008); Faq Mafia (Bompiani 2010), Uomini soli (Melampo 2012). Autore di testi teatrali (Words of Honour, 2009), sceneggiatore di miniserie televisive, regista di cortometraggi (Silencio, 2015), nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 1991 Il Premiolino; nel 2009 il Premio Lucchetta e il premio È Giornalismo creato da Giorgio Bocca, Enzo Biagi e Indro Montanelli; nel 2013 il Premio Giuseppe Fava.

Sabato 25 ottobre ore 17 - Saletta Riunioni, Casa del Popolo - Bagno di Gavorrano

Prezzo di copertina: 16,50 euro

Pagine: 176

Anno: 2025

Formato: brossura con alette



