Giù l’artista dallo scaffale: Van Gogh apre il nuovo ciclo alla Biblioteca di Montemerano

La storica dell’arte Ersilia Agnolucci dialoga con i libri dedicati al pittore olandese per inaugurare il progetto dell’Accademia del Libro, tra letture, immagini e riflessioni sull’artista e i suoi interpreti.

Montemerano: “Siamo lieti di inaugurare un nuovo progetto dell'Accademia del libro: Giù l'artista dallo scaffale è il titolo scelto per invitare a scoprire e valorizzare il patrimonio della Biblioteca comunale di Storia dell'Arte”, dice la presidente Neera Rocchi, in occasione dell’incontro che si terrà venerdì 24 ottobre, alle 17,30, nella sede della Biblioteca di Montemerano. “Obiettivo degli incontri - che si svolgeranno nel giorno del venerdì, per distinguerlo dagli appuntamenti consueti del sabato – è avvicinare il pubblico dei soci, e non solo, agli artisti presenti nelle tante sezioni della Biblioteca, e scoprire le monografie, le biografie, i saggi, i cataloghi, le collane, anche i testi letterari ispirati ai protagonisti delle arti figurative che affollano i nostri scaffali”.

Nata nel 2012, grazie alla donazione delle migliaia di volumi della sua biblioteca personale da parte di Marilena Pasquali - la critica e storica dell’arte che l’ha animata per più di un decennio - la Biblioteca di storia dell’arte con la sua Accademia del Libro, che ha ricevuto anche successive donazioni, si è fatta conoscere come uno dei punti di riferimento culturale del territorio maremmano. “È una risorsa del territorio”, dice ancora Neera Rocchi, “quasi una rarità in Toscana, eccezion fatta ovviamente per le sezioni tematiche delle biblioteche universitarie. Da qualche anno è in corso la catalogazione elettronica, al termine della quale la biblioteca di Montemerano entrerà a fare parte della rete nazionale delle biblioteche pubbliche”.





Il primo pittore a uscire allo scoperto e a incontrare il pubblico sarà Vincent Van Gogh, presentato dalla storica dell’arte Ersilia Agnolucci, curatrice del progetto Giù l’artista dallo scaffale. “Lo abbiamo scelto perché è universalmente noto, e di solito gli artisti popolari non si conoscono abbastanza. Era un appassionato, accanito lettore, ed è stato uno straordinario narratore. Nelle centinaia di lettere ha descritto la sua arte come nessuno potrà fare meglio, ha saputo analizzare se stesso e la sua malattia psichica. Lo abbiamo scelto anche per parlare di due donne fondamentali per la sua fortuna post mortem: la cognata Johanna Van Gogh Bonger, che ha curato l’intero epistolario, e la filantropa tedesca Helen Kroller-Muller, prima collezionista delle sue opere. Uno dei testi scelti per questa occasione è del poeta, drammaturgo e regista francese Antonin Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, edito da Adelphi. D’altra parte Artaud scriveva nel 1947 che i libri dormono negli scaffali delle biblioteche, i quadri nei salotti, nei boudoir dei loro proprietari privati, sulle muraglie dei musei, e la cosa non può andare avanti così…”.

Da allora l'approccio all'arte ha visto sempre più l'intervento attivo del pubblico, mentre diventa sempre più distante il rapporto con l'oggetto libro e di conseguenza la frequentazione delle biblioteche, soprattutto di quelle periferiche. Nell’incontro-laboratorio si proporrà oltre ad Artaud, l’epistolario di Van Gogh, grazie alla biografia scritta dalla cognata, e il saggio del contemporaneo psicoanalista Massimo Recalcati, Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh, edito da Bollati Boringhieri. Animeranno la conversazione anche un album di disegni di Micha Bandini e le immagini del film Van Gogh, Sulla soglia dell'eternità, del pittore e regista Schnabel, protagonista Willem Dafoe.



