Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

In sala da venerdì 24 a domenica 26 ottobre ci saranno Tre ciotole”, “L’attachement – La tenerezza” e “Testa o croce?”

Capalbio: Ecco la nuova programmazione del Nuovo cinema Tirreno. Questo weekend, alla sala di Borgo Carige, saranno proiettati “Tre ciotole” di Isabel Coixet, “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu e “Testa o croce?” di Alessio Rigo dei Righi e Matteo Zoppis. “Tre ciotole” ci sarà venerdì 24 alle 16.30, sabato 25 alle 18.45 e domenica 26 ottobre alle 21. “L’attachement – La tenerezza” sarà proiettato venerdì 24 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 25 alle 16.30 e domenica 26 ottobre alle 18.45. “Testa o croce?”, infine, ci sarà venerdì 24 alle 18.45, sabato 25 alle 21 e domenica 26 ottobre alle 16.30.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno.

