Artemare Club: 220 anni fa a Trafalgar c’erano tanti marinai italiani e anche toscani

Monte Argentario: Il 21 ottobre di 220 anni fa fu Trafalgar, celebre battaglia navale combattuta durante la guerra della terza coalizione, parte delle guerre napoleoniche, la Royal Navy affrontò una flotta combinata franco-spagnola nelle acque dell'Atlantico al largo di Cadice e a bordo delle navi parteciparono 306 italiani, divisi equamente tra le due fazioni 153 sulle navi francesi e 153 su quelle inglesi come riportato nel libro di Virgilio Ilari e Piero Crociani “Napoleon’s Ligurian Navy 1797-1814”. Ci racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, noto storico navale con al suo attivo migliaia di articoli, tre libri e quattro premi letterari giornalistici, così nelle acque di Cabo Trafalgar di fronte a Cadice, la flotta britannica sgominò quella francese e colò a picco i sogni egemonici di Napoleone, affermando una supremazia navale destinata a rimanere inattaccabile fino alla fine della seconda guerra mondiale, alla battaglia di Trafalgar presero parte 306 italiani come detto sopra, i liguri erano quasi tutti coi francesi, 66 marinai e 2 fanti di marina, contro 3 marinai genovesi transfughi e così pure i piemontesi, 28 + 6 contro 2 marinai e 5 marines, all’opposto i napoletani erano in larga maggioranza con Nelson, 32 marinai e 26 marines contro 9 marinai napoletani e 1 fante pugliese con Villeneuve e così pure i siciliani 12+10 contro 1 solo marinaio al servizio francese, la squadra francese contava inoltre 8 marinai elbani e 3 livornesi, contro 10 marinai e 2 marines livornesi al servizio britannico, erano con Villeneuve pure 8 marinai veneziani, 6 lombardi e veneti, 2 anconetani, 2 romani, 1 raguseo e 1 triestino, 1 fante milanese e infine 10 marinai e 1 fante definiti genericamente “italiani”. Nelson aveva 9 marinai veneziani, 5 marina e 2 marines lombardi, 4 e 2 sardi, 2 e 2 romani (uno dei quali, ferito a Trafalgar, 1 e 1 triestini, 12 e 10 genericamente “italiani” e ancora 1 marinaio corfiota. Per ricordare i 220 anni di Trafalgar, battaglia navale tra le più famose delle storia marittima dell’umanità, Artemare Club espone nella sua sede nel Corso di Porto Santo Stefano, fino alla fine del mese visibile la mattina, la rara collezione di mappe, stampe, oggetti celebrativi e libri del comandante Busetto che la ricordano, una delle stampe antiche autentiche, il ritratto dell’ammiraglio Nelson è stata donata da Artemare Club alla 16esima edizione del Premio giornalistico letterario Carlo Marincovich presso prestigioso Circolo Marina di Roma ed è andato al libro “Trafalgar – la battaglia navale” di Gastone Breccia docente di storia militare e bizantina all’Università di Pavia. Il libro nella foto è acquistabile presso la libreria Riva di Carta di Francesco Palombo, il più importante fornitore di pubblicazione del sodalizio, a poche decine di metri da Artemare Club.