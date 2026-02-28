Il Coordinamento Donne ANPI interviene sul caso del pullman

Lettera aperta sulla vicenda dei ragazzi stranieri esclusi dalla salita e sui commenti comparsi sulla stampa locale

Grosseto: Il Coordinamento Donne “Licena Rosi Boschi” della sezione A.N.P.I. “Elvio Palazzoli” di Grosseto interviene in merito al fatto riportato dalla stampa locale nei giorni scorsi: alcuni ragazzi stranieri non sarebbero stati fatti salire su un pullman pur essendo in possesso del biglietto, sia perché stranieri, ma forse anche perché di colore.

Il Coordinamento precisa di non voler giudicare l’operato dell’autista, valutazione che spetta a chi di competenza, ma esprime la propria indignazione per quanto accaduto e manifesta sostegno all’associazione “Rosa Parks”, che ha denunciato l’episodio.

Nei giorni successivi, il quotidiano “Il Tirreno” ha pubblicato un ulteriore articolo riportando le reazioni di alcuni cittadini grossetani alla vicenda. Il Coordinamento sottolinea come i commenti citati dal giornale – non anonimi ma firmati con nome e cognome – vengano ritenuti razzisti e, in alcuni casi, incitanti alla violenza e all’emulazione a delinquere.

Per tali motivi, il Coordinamento Donne auspica che le autorità competenti valutino eventuali provvedimenti.