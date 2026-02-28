Controlli congiunti GdiF e Agenzia delle Dogane e Monopoli. Chiusi distributori di carburante per presunte irregolarità

Viterbo: I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente con i funzionari della locale Area Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno dato attuazione all’ordinanza di chiusura, emessa dal Comune di Viterbo, nei confronti di quattro distributori presenti sul territorio comunale.

Tale provvedimento scaturisce da specifiche interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Milano che ha vagliato le richieste di autorizzazioni amministrative presentate da soggetti che sono poi risultati non avere prescritti requisiti di legge che garantiscano la necessaria legittimità per operare nell’ambito economico commerciale.

Tra novembre 2025 e febbraio 2026 sono 9 le chiusure degli impianti di distribuzione stradale per autotrazione operanti tra Viterbo e provincia.

Prosegue sempre più efficacemente l’attività di controllo svolta, nonché la stretta sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzata al contrasto degli illeciti che danneggiano sia l’integrità del bilancio pubblico che il corretto funzionamento del mercato, a scapito della qualità del prodotto e della sicurezza dei consumatori.







