Violenza sulle donne: ecco la nuova campagna di sensibilizzazione in città

Grosseto: Nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla presidenza del Consiglio comunale di Grosseto in collaborazione con la società Sistema: questa volta è il tema della violenza sulle donne a campeggiare nei manifesti 6x3 in città con lo slogan “La nostra forza è nel rispetto, la nostra voce è contro la violenza”

L’iniziativa nasce da un coinvolgimento trasversale dei consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, che hanno condiviso la necessità di mantenere alta l’attenzione su un tema che non può essere affrontato solo in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre. La violenza di genere è un problema attuale, che richiede continuità, coerenza e una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni.

Il messaggio è chiaro: richiamare il ruolo della comunità, a tutti i livelli, nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso, sottolineando l’importanza della cultura del rispetto come primo strumento di prevenzione.

“Abbiamo ritenuto necessario proseguire su questa strada anche oltre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – perché si tratta di un tema che non può essere affrontato solo in occasioni simboliche. Questa campagna rappresenta un impegno condiviso da tutto il Consiglio, al di là delle appartenenze politiche. È un segnale concreto di unità su un tema che non ammette divisioni. Il Consiglio comunale non è soltanto il luogo degli atti amministrativi: è anche uno spazio di confronto e di responsabilità civica, che sa farsi promotore di messaggi chiari di rilevanza sociale. Grazie alla società Sistema per la consueta collaborazione e all’agenzia Internetfly, che ha curato e donato la grafica della campagna”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dalla presidenza del Consiglio comunale con altre campagne di comunicazione sociale dedicate a temi di interesse collettivo, come l’importanza della donazione di sangue, il contrasto al bullismo e la lotta all’abbandono degli animali, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su fenomeni che richiedono un impegno costante e non limitato a singole ricorrenze.



